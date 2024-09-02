Bir Gece Masalı Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Bir Gece Masalı Ne Zaman Başlıyor?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

Mahir'in babası, Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilir. Genç komiser, yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak için Denizli'ye gelir. Fakat burada aşkı bir Yörük kızında bulacağından habersizdir.

Mahir, aşık olduğu kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan Şehrazad'ı arar, bir yandan babasının katilini. Katili ise Kilimci Kürşat'ın kızının düğününde bulacaktır.

Bu düğün, Mahir'in hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.