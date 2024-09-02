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Bir Gece Masalı Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Bir Gece Masalı Ne Zaman Başlıyor?

Bir Gece Masalı Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Bir Gece Masalı Ne Zaman Başlıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.09.2024 - 22:16

Televizyon ekranlarının yeni sezona başlamasıyla birlikte, pek çok yeni yapım da seyirciyle buluşuyor. Bunlardan bir tanesi de ATV ekranlarının yeni dizisi Bir Gece Masalı oldu. Bir Gece Masalı dizisinin başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz yer alıyor.

Peki Bir Gece Masalı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Bir Gece Masalı Konusu Nedir?

Bir Gece Masalı Konusu Nedir?

Bir Gece Masalı'nın konusu, Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın imkansız aşk öyküsüdür. Mahir ile Canfeza'nın aşkı, Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayacak, İstanbul'da Asaf Bey'in konağına kadar uzanacaktır.

Mahir'in babası, Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilir. Genç komiser, yirmi yıl sonra babasının katilinden intikam almak için Denizli'ye gelir. Fakat burada aşkı bir Yörük kızında bulacağından habersizdir.

Mahir, aşık olduğu kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan Şehrazad'ı arar, bir yandan babasının katilini. Katili ise Kilimci Kürşat'ın kızının düğününde bulacaktır.

Bu düğün, Mahir'in hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

Bir Gece Masalı Oyuncuları Kimler?

Bir Gece Masalı Oyuncuları Kimler?

  • Burak Deniz (Mahir Yılmaz)

  • Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza) 

  • Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci)

  • Mesut Akusta (Raşit Kara)

  • Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz)

  • Kenan Bal (Asaf Yılmaz)

Bir Gece Masalı Nerede Çekiliyor?

Bir Gece Masalı Nerede Çekiliyor?

Bir Gece Masalı'nın ilk bölümleri Denizli'nin ve Türkiye'nin turistik noktalarından biri olan Pamukkale'de çekilmiştir. Dizinin devam bölümlerinin ise İstanbul'da geçeceği biliniyor.

Bir Gece Masalı Ne Zaman Başlayacak?

Bir Gece Masalı Ne Zaman Başlayacak?

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı, ATV ekranlarında yayınlanacak.

Bir Gece Masalı'nın ilk bölümü, 3 Eylül Salı akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak.

Bir Gece Masalı İlk Fragmanı;

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