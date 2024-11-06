Uzak Şehir Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Uzak Şehir Dizisi Uyarlama mı?

Uzak Şehir dizisi, Alya Albora'nın eşi Boran'ın ölümünün ardından vasiyetini yerine getirmek üzere Mardin'e gidişi ile başlar. Boran'ın ölümünün kaza değil cinayet olduğunu öğrenecek olan Alya, kocasının cenazesi ve beş yaşındaki oğlu ile birlikte Kanada'dan Albora topraklarına gelirken, ancak bu gelişin bir dönüşü olmadığını henüz bilmiyordur.

Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çaresizliğine kayıtsız kalmasa da çocuğu alıp gitmesine izin vermeyecektir. Şimdi acılı Alya'nın üzerine geçmişin karanlığı, sırları ve bölgeleri çökmek üzere. Alya'nın ölen kocasının ailesiyle vereceği mücadelenin nasıl sonuçlanacağını ise birlikte göreceğiz... Aile bireylerinin iktidar savaşı yüzünden yaşanacaklar hepimizi şaşırtabilir.