Görüş Bildir
Haberler
TV
Uzak Şehir Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Uzak Şehir Dizisi Uyarlama mı?

Uzak Şehir Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Uzak Şehir Dizisi Uyarlama mı?

Kanal D dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.11.2024 - 21:13

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Uzak Şehir, kısa zamanda tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren dizinin başrollerinde, Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba rol alıyor. AyNA yapım imzalı dizinin farklı hikayesi ise seyriciyi heyecanlandırıyor. Peki, Uzak Şehir'in konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Uzak Şehir uyarlama mı?

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Albora ailesinin karanlık geçmişi ve sırlarının içine düşen Alya'nın hikayesini anlatan Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Albora ailesinin karanlık geçmişi ve sırlarının içine düşen Alya'nın hikayesini anlatan Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Sezonun iddialı yapımlarından olan dizi, seyircinin dikkatini çekmeyi ise başardı. Peki, Uzak Şehir konusu nedir? 👇

Uzak Şehir Dizisinin Konusu Nedir?

Uzak Şehir Dizisinin Konusu Nedir?

Uzak Şehir dizisi, Alya Albora'nın eşi Boran'ın ölümünün ardından vasiyetini yerine getirmek üzere Mardin'e gidişi ile başlar. Boran'ın ölümünün kaza değil cinayet olduğunu öğrenecek olan Alya, kocasının cenazesi ve beş yaşındaki oğlu ile birlikte Kanada'dan Albora topraklarına gelirken, ancak bu gelişin bir dönüşü olmadığını henüz bilmiyordur. 

Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çaresizliğine kayıtsız kalmasa da çocuğu alıp gitmesine izin vermeyecektir. Şimdi acılı Alya'nın üzerine geçmişin karanlığı, sırları ve bölgeleri çökmek üzere. Alya'nın ölen kocasının ailesiyle vereceği mücadelenin nasıl sonuçlanacağını ise birlikte göreceğiz... Aile bireylerinin iktidar savaşı yüzünden yaşanacaklar hepimizi şaşırtabilir.

Uzak Şehir Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Uzak Şehir Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Ozan Akbaba

  • Sinem Ünsal

  • Gonca Cilasun

  • Müfit Kayacan

  • Alper Çankaya

  • Ferit Kaya

  • Sahra Şaş

  • Dilin Döğer

  • Atakan Özkaya

  • İlkay Kayku

  • Nazmi Kırık

  • Mine Kılıç

  • Sinan Demirer

  • Zeynep Kankonde

  • Muttalip Müjdeci

  • Barış Yalçın

  • Burak Şafak

  • Mehmet Polat

  • Yunus Eski

  • Yaren Güldiken

  • Kuzey Gezer

Uzak Şehir Uyarlama mı, Yoksa Gerçek Hayat Hikayesi mi?

Uzak Şehir Uyarlama mı, Yoksa Gerçek Hayat Hikayesi mi?

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Dizinin senaryosu ise Gülizar Irmak tarafından kaleme alınıyor. Dizinin dikkat çeken hikayesinin ise gerçek hayattan alıntı olduğuna dair bir ibare bulunmuyor. Bu yüzden dizinin senaryosunun özgün olduğu biliniyor.

Uzak Şehir Dizisi Nerede Çekiliyor?

Uzak Şehir Dizisi Nerede Çekiliyor?

Afişlerde ve fragmanlarda dikkat çeken tarihi dokusuyla Uzak Şehir dizisinin çekimlerinin gerçekleştiği Albora Konağı, Mardin'de bulunuyor. Bu tarihi ve eşsiz şehrin dokusuyla bizleri buluşturan dizinin çekimleri de Mardin'de gerçekleştiriliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uzak Şehir Dizisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Uzak Şehir Dizisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Fragmanı ve afişiyle dikkatleri üzerine çeken Uzak Şehir dizisi, 11 Kasım Pazartesi günü Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın