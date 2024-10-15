Görüş Bildir
Haberler
TV
Gizli Bahçe Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Gizli Bahçe Dizisi Uyarlama mı?

Gizli Bahçe Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Gizli Bahçe Dizisi Uyarlama mı?

Now TV
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 13:27

NOW TV'nin yeni dizisi Gizli Bahçe, güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerinde Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın rol aldığı dizinin ilk çekimleri Fas ve yavru vatan Kıbrıs'ta gerçekleştirildi. Geçmişin gölgeleriyle derin bir aşk hikayesini konu alan dizinin hikayesi ise merak konusu oldu. Peki, Gizli Bahçe dizisinin konusu nedir? Gizli Bahçe'nin oyuncuları kimlerdir? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TMC Film imzalı Gizli Bahçe dizisi başarılı oyuncu Ebru Şahin'in hayat verdiği Nazlı ve Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Demir'i karşı karşıya getiriyor. Memo'nun iyiliği için başlayan velayet mücadelesi içinden çıkılması güç bir savaşa dönüşüyor. Tabii bu arada kahramanlarımızı duygusal anlar da bekliyor!

TMC Film imzalı Gizli Bahçe dizisi başarılı oyuncu Ebru Şahin'in hayat verdiği Nazlı ve Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Demir'i karşı karşıya getiriyor. Memo'nun iyiliği için başlayan velayet mücadelesi içinden çıkılması güç bir savaşa dönüşüyor. Tabii bu arada kahramanlarımızı duygusal anlar da bekliyor!

Gizli Bahçe Dizisinin Konusu Nedir?

Gizli Bahçe Dizisinin Konusu Nedir?

Gizli Bahçe dizisinde, oğlu Memo ile birlikte yaşayan yoksul ve genç bir bekar anne olan Nazlı'nın hayatı ele alanıyor. Evinden atılmak üzere olan Nazlı, tehlikeli bir iş teklifini kabul etmek zorunda kalıyor. Böylece her şey bir anda karışıyor... 

Memo'nun zengin ve güçlü amcası ünlü mimar Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğreniyor. Ve yeğeni Memo'ya sahip çıkmaya karar veriyor. Bu sırada Nazlı'nın işini öğrenen Demir Akçınar, yeğeninin Nazlı tarafından büyütülmesine kati surette karşı çıkıyor ve velayet davası açıyor. Kanıt toplamak adına kimlik değiştirerek Nazlı ile buluşuyor. Genç anne bir anda kendisini büyük bir mücadelenin içerisinde buluyor. 

Bir yandan Akçınar ailesinin oyunları, bir yandan Nazlı'nın sakladığı büyük sır ve geçmişin gölgeleri... Memo'nun iyiliği için girilen savaşı içinden çıkılamaz bir hale getiriyor.

Gizli Bahçe Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Gizli Bahçe Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Ebru Şahin - Nazlı Orman

  • Murat Yıldırım - Demir Akçınar

  • Pamir Boyraz - Memo Köker 

  • Kerem Özdoğan - Ateş Akçınar

  • Ezgi Eyüboğlu - Defne Altınöz

  • Çağdaş Onur Öztürk - Aziz Cem

  • Uğur Çavuşoğlu - Esat Akçınar

  • Zerrin Nişancı - Cavidan Akçınar

  • Kubilay Karslıoğlu - Arif Yeter

  • Burcu Türünz - Berna İkizler

  • Gülin İyigün - Şevval Koç

  • Birsen Dürülü - Nurşen Kaşıkçıoğlu

  • Hakkı Ergök - Haluk Özdere 

  • Cemil Büyükdöğerli - Levent Sezer

  • Yıldırım Memişoğlu - Birol Topaloğlu

  • Sude Belkıs Akgün - Aslı Gençoğlu

  • Eren Dinç - Ali İkizler

  • Toprak Kahraman - Can Özkan

Gizli Bahçe Dizisi Nerede Çekildi?

Gizli Bahçe Dizisi Nerede Çekildi?

TMC Film imzalı iddialı dizi Gizli Bahçe'nin Demir'i Murat Yıldırım, Fas'ın görkemli şehri Marakeş'te kamera karşısına geçti. Dizinin Nazlı'sı Ebru Şahin'in sahneleri ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gazimağusa ve İskele bölgelerinde çekildi. Dörder gün süren çekimlerin ardıdan ekip İstanbul'a geçti. Gizli Bahçe'nin çekimleri, İstanbul'da devam edecek.

Gizli Bahçe Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Gizli Bahçe Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstelendiği Gizli Bahçe dizisinin hikayesi Neşe Şen'in kaleminden çıktı. Derin bir aşk hikayesini anlatan dizinin senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gizli Bahçe Ne Zaman Yayınlanacak? Hangi Kanalda?

Gizli Bahçe Ne Zaman Yayınlanacak? Hangi Kanalda?

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in rol aldığı Gizli Bahçe dizisi ilk kez 15 Ekim Salı günü saat 20.00'de NOW TV ekranlarında seyirci ile bulaşacak.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın