Gizli Bahçe Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Gizli Bahçe Dizisi Uyarlama mı?

Gizli Bahçe dizisinde, oğlu Memo ile birlikte yaşayan yoksul ve genç bir bekar anne olan Nazlı'nın hayatı ele alanıyor. Evinden atılmak üzere olan Nazlı, tehlikeli bir iş teklifini kabul etmek zorunda kalıyor. Böylece her şey bir anda karışıyor...

Memo'nun zengin ve güçlü amcası ünlü mimar Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğreniyor. Ve yeğeni Memo'ya sahip çıkmaya karar veriyor. Bu sırada Nazlı'nın işini öğrenen Demir Akçınar, yeğeninin Nazlı tarafından büyütülmesine kati surette karşı çıkıyor ve velayet davası açıyor. Kanıt toplamak adına kimlik değiştirerek Nazlı ile buluşuyor. Genç anne bir anda kendisini büyük bir mücadelenin içerisinde buluyor.

Bir yandan Akçınar ailesinin oyunları, bir yandan Nazlı'nın sakladığı büyük sır ve geçmişin gölgeleri... Memo'nun iyiliği için girilen savaşı içinden çıkılamaz bir hale getiriyor.