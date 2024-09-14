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Güzel Aşklar Diyarı Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Güzel Aşklar Diyarı Ne Zaman Başlayacak?

Güzel Aşklar Diyarı Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Güzel Aşklar Diyarı Ne Zaman Başlayacak?

Kanal D dizi Güzel Aşklar Diyarı Dizisi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 21:35

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu Güzel Aşklar Diyarı, dizisi için geri sayım başladı. Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak dizinin Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul ve Melis Birkan gibi yetenekli oyunculardan oluşan kadrosu ise dikkat çekti. Çekimleri Kapadokya'da devam eden Güzel Aşklar Diyarı'nın ne zaman başlayacağı da merak konusu. Peki Güzel Aşklar Diyarı dizisinin konusu nedir? 

İşte, detaylar...

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Kanal D ekranlarının merakla beklenen dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nın başrollerinde Özgü Kaya ve Burak Berkay Akgül rol alıyor. Dizi henüz başlamadan, genç ikiliye yeni Ferhat ve Şirin deniliyor.

Kanal D ekranlarının merakla beklenen dizisi Güzel Aşklar Diyarı'nın başrollerinde Özgü Kaya ve Burak Berkay Akgül rol alıyor. Dizi henüz başlamadan, genç ikiliye yeni Ferhat ve Şirin deniliyor.

Med Yapım ve Boyut Film imzalı filmin yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül oturuyor. Fragmanın yayınlandığı günden beri merak edilen dizinin senaryosu, Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleminden çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona hazır olan dizinin yapımcılığını ise Fatih Aksoy üstleniyor.

Güzel Aşklar Diyarı Dizisinin Konusu Nedir?

Güzel Aşklar Diyarı Dizisinin Konusu Nedir?

Dizide, Kapadokya'nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizem ve entrika dolu hayatı ele alanıyor. Tıp fakültesinden yeni mezun olan Deniz, İzmir'de yaşarken sevgilisi Arhan’ın ailesiyle tanışmak üzere Kapadokya’ya gidiyor. Aşkları masal gibi başlayan ikili, bir savaşın fitilini ateşlediklerini ise henüz bilmiyor.

Her şeye rağmen evlenmek konusunda kararlı olan Deniz ve Arhan'ın göz kamaştıran düğünü, kanla bitiyor. Denir, Arhan'sız ve hiç bilmediği bir coğrafyada kendisine düşman olan Alaca ailesine karşı savaş vermeye başlıyor. Peki tüm bu zorluklara rağmen Deniz ve Arhan, aşklarına tutunabilecekler mi? Birlikte göreceğiz...

Yetenekli ve genç oyuncu Özgü Kaya'nın Deniz karakterine hayat verdiği dizide Burak Berkay Akgül ise Arhan karakteriyle bu büyük aşkın hikayesini anlatıyor.

Yetenekli ve genç oyuncu Özgü Kaya'nın Deniz karakterine hayat verdiği dizide Burak Berkay Akgül ise Arhan karakteriyle bu büyük aşkın hikayesini anlatıyor.

Güzel Aşklar Diyarı Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Güzel Aşklar Diyarı Dizisinin Oyuncuları Kimler?

  • Halil Ergün

  • Özgü Kaya

  • Burak Berkay Akgül 

  • Meltem Cumbul

  • Melis Birkan

  • Ege Kökenli

  • Özgür Emre Yıldırım

  • Ekin Aksoy

  • Berkan Şal

  • Ali Başar 

  • İbrahim Dizlek

  • Miray Kaya

  • Yankı Ayhan

  • Yunus Narin

  • Ersel Şibil

  • Mustafa Arda Işık

  • Işıltı Su Alyanak 

  • Lidya Atlik

Güzel Aşklar Diyarı Dizisi Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Güzel Aşklar Diyarı Dizisi Gerçek Hikaye mi, Uyarlama mı?

Senaristliğini Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın üstlendiği dizinin uyarlama ya da gerçek hayat hikayesinden alıntı olduğu ifade edilmiyor.

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Güzel Aşklar Diyarı Nerede Çekiliyor?

Güzel Aşklar Diyarı Nerede Çekiliyor?

Fragmanlarında Kapadokya'nın eşsiz doğasını bir kez daha gözler önüne seren dizinin çekimleri burada gerçekleşiyor.

Güzel Aşklar Diyarı Ne Zaman Başlayacak?

Güzel Aşklar Diyarı Ne Zaman Başlayacak?

Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak dizinin yayın tarihi ise henüz bilinmiyor. Seyirciler yakında yayına girecek dizi için şimdiden geri sayıma başladı!

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