Güzel Aşklar Diyarı Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Güzel Aşklar Diyarı Ne Zaman Başlayacak?

Dizide, Kapadokya'nın en köklü ailelerinden biri olan Alaca ailesinin gizem ve entrika dolu hayatı ele alanıyor. Tıp fakültesinden yeni mezun olan Deniz, İzmir'de yaşarken sevgilisi Arhan’ın ailesiyle tanışmak üzere Kapadokya’ya gidiyor. Aşkları masal gibi başlayan ikili, bir savaşın fitilini ateşlediklerini ise henüz bilmiyor.

Her şeye rağmen evlenmek konusunda kararlı olan Deniz ve Arhan'ın göz kamaştıran düğünü, kanla bitiyor. Denir, Arhan'sız ve hiç bilmediği bir coğrafyada kendisine düşman olan Alaca ailesine karşı savaş vermeye başlıyor. Peki tüm bu zorluklara rağmen Deniz ve Arhan, aşklarına tutunabilecekler mi? Birlikte göreceğiz...