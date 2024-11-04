Görüş Bildir
Haberler
TV
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Ne Zaman Başlıyor?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Ne Zaman Başlıyor?

Now TV
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.11.2024 - 20:15

NOW TV ekranlarında yeni bir dizi daha izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrolünde Vahide Perçin ile Fırat Tanış'ın başrollerini paylaştığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın konusu da merak edildi.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar konusu nedir?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar konusu nedir?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın konusu 1912'de geçiyor. Aralarında Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan ve Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral’ın bulunduğu Şakir Paşa ailesinin farklı ilişkileri ve yaşamları gözler önüne serilecek.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Oyuncuları Kimler?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Oyuncuları Kimler?

  • Vahide Perçin

  • Fırat Tanış

  • Cem Yiğit Üzümoğlu

  • Devrim Yakut

  • Denisse Capezza

  • Nilsu Berfin Aktaş

  • Helin Kandemir

  • Yağmur Başkurt

  • Meryem Uzerli (Dizinin ilk kadro tanıtımında adı yer almasına rağmen oyuncu ilk tanıtımda görülmüyor. Ancak dizi kadrosundan ayrılıp ayrılmadığı henüz bilinmiyor.)

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Nerede Çekiliyor?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Nerede Çekiliyor?

Dizinin çekimleri Büyükada'da yapılıyor.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Ne Zaman Başlayacak?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Ne Zaman Başlayacak?

Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar İlk Fragmanı;

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın