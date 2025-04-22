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Aşk-ı Memnu Dizisinin Konusu Nedir? Aşk-ı Memnu Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Aşk-ı Memnu Dizisinin Konusu Nedir? Aşk-ı Memnu Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.04.2025 - 16:51

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Aşk-ı Memnu Türk televizyon tarihine damgasını vurdu. Kanal D'de yayınlanmış olan ikonik dizi uzun yıllar önce final yapmış olsa da popülerliğini hala koruyor. Bu nedenden dolayı sosyal medyada sıkça gündem olan Aşk-ı Memnu'yla ile ilgili sıkça araştırma yapılıyor. 

Peki Aşk-ı Memnu dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gelin diziyle ilgili tüm detayları birlikte görelim...

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Aşk-ı Memnu Konusu

Aşk-ı Memnu Konusu

Aşk-ı Memnu, yasak bir aşkın dramatik öyküsünü anlatır. İstanbul’un elit çevresinde geçen hikayede, eşini yıllar önce kaybetmiş olan zengin iş insanı Adnan Ziyagil, kendisinden yaşça küçük olan Bihter Yöreoğlu ile evlenir. Ancak Bihter, Adnan’ın yakışıklı yeğeni Behlül Haznedar ile yasak bir ilişkiye başlar. Bu gizli aşk zamanla herkesin hayatını altüst edecek trajik sonuçlara yol açar.

Aşk-ı Memnu Oyuncuları

Aşk-ı Memnu Oyuncuları

Aşk-ı Memnu dizisi, adeta yıldızlar geçidi gibi bir oyuncu kadrosuna sahipti:

  • Beren Saat – Bihter Ziyagil

  • Kıvanç Tatlıtuğ – Behlül Haznedar

  • Selçuk Yöntem – Adnan Ziyagil

  • Hazal Kaya – Nihal Ziyagil

  • Nur Fettahoğlu – Peyker

  • Zerrin Tekindor – Mademoiselle Deniz

  • Recep Aktuğ – Hilmi Önal

  • Baran Akbulut – Bülent

  • Fatma Karanfil – Firdevs Yöreoğlu

Aşk-ı Memnu Bölümler ve Sezonlar

Aşk-ı Memnu Bölümler ve Sezonlar

İlk bölümü 4 Eylül 2008 tarihinde yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi 24 Haziran 2010 tarihinde final yaptı. 2 sezon boyunca Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aşk-ı Memnu 79 bölümüyle ekranlarımıza konuk oldu.

Aşk-ı Memnu Dizisi Uyarlama mı?

Aşk-ı Memnu Dizisi Uyarlama mı?

Aşk-ı Memnu dizisi, Halit Ziya Uşaklıgil’in 1899 yılında yazdığı aynı adlı romandan modern bir televizyon uyarlamasıdır. Kitap, Türk edebiyatının ilk realist romanlarından biridir. Orijinal metin Osmanlı döneminde geçse de dizi, günümüze uyarlanarak İstanbul’un modern hayatına entegre edilmiştir.

Aşk-ı Memnu Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Aşk-ı Memnu Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Yayınlandığı dönemler zzleyenleri ekranlara kilitlemeyi başaran efsane dizi Kanal D ekranlarına damga vurmuştu. O yıllar arasında perşembe akşamları yayınlanan Aşk-ı Memnu'nun yayın saati 20.00 idi. Dizinin geçmiş bölümleri Kanal D resmi sitesinde, Blu Tv'de ve dizinin YouTube kanalında yer alıyor.

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Aşk-ı Memnu İzlenme Oranları ve Reytingler

Aşk-ı Memnu İzlenme Oranları ve Reytingler

Aşk-ı Memnu, yayınlandığı dönemde reyting listelerinde ilk sıradan düşmemişti. Her hafta yeni bir izleyici kitlesi kazanan dizi reytingleri altüst etmişti. 

Uzun yıllardan hafızalardan silinmeyen final bölümü 27.1 reyting ve 66 share ile rekor kırmıştı. Bihter'in kendini vurduğu final sahnesi, ülkemizde olduğu kadar farklı ülkelerde de büyük ses getirmişti.

Aşk-ı Memnu, yayınlandığı yıllarda Google Türkiye’de en çok arananlar arasında yer aldı.

Aşk-ı Memnu Eleştiri ve Ödüller

Aşk-ı Memnu Eleştiri ve Ödüller

Türkiye'deki Ödüller

  • 37. Altın Kelebek TV Yıldızları (2010):

  • En İyi Kadın Oyuncu: Beren Saat

  • İsmail Cem Televizyon Ödülleri (2010):

  • En İyi Yardımcı Erkek Dizi Oyuncusu – Dram: Selçuk Yöntem

  • En İyi Uyarlama Senaryo: Ece Yörenç & Melek Gençoğlu

  • En İyi Dizi Başlangıç Jeneriği: Haluk Arus

  • En İyi İnternet Desteği ​

  • Beykent Üniversitesi Yılın En İyileri (2009):

  • En İyi Erkek Oyuncu: Kıvanç Tatlıtuğ

  • En İyi Kadın Oyuncu: Beren Saat ​

  • İstanbul Üniversitesi Bilişim Ödülleri (2009):

  • En İyi Dizi

  • En İyi Erkek Oyuncu: Selçuk Yöntem ​

  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yılın En İyileri (2009):

  • En İyi Dizi ​

  • TED Afyon Koleji Yılın En İyileri (2009):

  • En İyi Dizi ​Gazete Duvar+5Episode Dergi+5Son Dakika+5

  • Magazin Gazetecileri Derneği 16. Altın Objektif Ödülleri (2009):

  • Yılın En İyi Dizisi ​Ay Yapım+3Haberler+3Son Dakika+3

  • İstanbul Aydın Üniversitesi Yılın En İyileri (2009):

  • En İyi Dizi

  • En İyi Erkek Oyuncu: Kıvanç Tatlıtuğ

  • En İyi Kadın Oyuncu: Nebahat Çehre Ay Yapım​

  • İstek Özel Semiha Şakir Lisesi Yılın En İyileri (2009):

  • En İyi Erkek Oyuncu: Kıvanç Tatlıtuğ

  • En İyi Kadın Oyuncu: Nebahat Çehre Ay Yapım​

Uluslararası Ödüller

  • Latina Turkish Awards (Peru, 2017):

  • Yılın En İyi Dizisi

  • En İyi Kadın Oyuncu: Beren Saat

  • En Seksi Aktris: Beren Saat

  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nebahat Çehre (Firdevs Yöreoğlu)

  • Unutulmaz Karakter: Zerrin Tekindor (Matmazel Deniz)

  • En İyi Kostüm

  • En İyi Dizi Müziği

  • En İyi Aksiyon Sahnesi: Bihter’in intiharı

  • En Duygusal Sahne: “Anne ben ölüyorum” sahnesi

Aşk-ı Memnu Son Haberler

Aşk-ı Memnu Son Haberler

Aşk-ı Memnu'da rol alan başarılı oyuncuların yıllar içindeki değişimleri diziyi sıkça gündeme getiriyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin final sahnesi Studio Ghibli tarzına çevrildi.

Aşk-ı Memnu Benzeri Diziler

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  • Gülbeyaz
  • Asmalı Konak
  • Binbir Gece

Aşk-ı Memnu Dizisi Nerede Çekiliyor?

Aşk-ı Memnu Dizisi Nerede Çekiliyor?

Aşk-ı Memnu dizisi, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan “Şehzade Hüseyin Paşa Yalısı”nda çekilmiştir. Günümüzde dizi seti olarak kullanılan yalı, turistik bir mekan haline gelmiştir.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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