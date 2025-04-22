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Esaret Dizisinin Konusu Nedir? Esaret Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Esaret Dizisinin Konusu Nedir? Esaret Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
22.04.2025 - 15:24

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Esaret dizisi üç sezondur izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla ilgi gören dizi uzun süredir izleyicisinin beğenisini topluyor. Dizideki olayların yanı sıra oyuncuların özel hayatlarıyla da ön plana çıkan sosyal medyada da ara ara gündem oluyor. İzleyiciler de bu neden yoğun şekilde araştırmalar yapıyor. 

Peki Esaret dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Esaret Konusu

Esaret Konusu

'Esaret' adlı dizi, Kanal 7 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Bu dram dolu hikaye, müebbet hapis cezasına çarptırılan Orhun ve hayatının aşkı Hira arasında geçiyor. Aşkları henüz yeni filizlenmişken, Orhun'un işlemediği bir cinayet nedeniyle hapse girmesi, hayatlarını tamamen değiştirir.

Orhun, Hira'nın mutluluğunu her şeyden çok önemser ve onun yeni bir hayat kurmasını ister. Ancak Hira'nın karşısında zor bir karar vardır: Orhun'un bu isteğini yerine getirip yeni bir hayat mı kuracak, yoksa aşkından vazgeçmeyip tüm zorlukları göğüs mü mücadele edecek?

Hira ve Orhun'un hikayesi, büyük sırlar, aşktan doğan yeniden doğuşlar, derin hesaplaşmalar, entrikalar ve aşk uğruna verilen büyük mücadelelerle dolu. Bu fedakarlık, emek ve cesaret gerektiren aşk hikayesi, yeni sezonda nasıl bir yol izleyecek?

Esaret Dizisi Oyuncuları

Esaret Dizisi Oyuncuları

Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in başrollerinde yer aldığı dizide Melahat Abbasova, Arya Lina, Mert Abidin Yerli, Esra Şahin, Züleyha Hamza, Çiğdem Sakarya, Barış Gürses Arcan gibi oyuncular da yer alıyor.

Esaret Bölümler ve Sezonlar

Esaret Bölümler ve Sezonlar

Esaret dizisi 21 Kasım 2022 tarihinde ilk bölümüyle yayın hayatına başladı. Ülkenin uzun soluklu günlük dizilerinden olan Esaret üçüncü sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esaret son olarak 21 Nisan'da yayınlanan 497. bölümüyle ekranlara geldi.

Esaret Dizisi Uyarlama mı?

Esaret Dizisi Uyarlama mı?

Kanal 7'nin favori dizilerinden bir tanesi olan Esaret dizisinin uyarlama bir yapım olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Günlük dizinin senaristliğini de

Başak Yazı Odası üstleniyor.

Esaret Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Esaret Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

'Esaret dizisi hangi kanalda?' sorusunun cevabı izleyiciler tarafından sıkça merak ediliyor. Kanal 7 ekranlarında hafta içi her akşam seyirci karşısına çıkıyor. Dizinin yayın saati de 21.20 olarak ayarlandı. Dizinin geçmiş bölümleri Kanal 7'nin resmi sitesinde ve YouTube'da yer alıyor.

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Esaret İzlenme Oranları ve Reytingler

Esaret İzlenme Oranları ve Reytingler

Kanal 7'nin 2022 yılından bu yana ekranlarda olan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle izlenen 'Esaret' adlı dizisi, reyting sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle günlük diziler arasında önemli bir başarıya imza atan bu dizi, 9 Mart 2025 tarihinde yayınlanan 201. bölümünde Total kategorisinde 0.76, AB grubunda 0.52 ve ABC1 grubunda 0.44 gibi etkileyici reyting puanları elde etti. Bu sonuçlar, 'Esaret'in geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğenildiğini ve izlendiğini gösteriyor.

Ancak 'Esaret'in başarısı sadece Türkiye ile sınırlı değil. Dizi, dünya çapında 55'ten fazla ülkede yayınlanarak uluslararası bir başarıya imza attı. Özellikle Orta Doğu ve Balkanlar'da büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Esaret', Türk dizilerinin uluslararası arenada ne kadar etkili olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu durum, Türk televizyon sektörünün kalitesinin ve popülerliğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Esaret Eleştiri ve Ödüller

Esaret Eleştiri ve Ödüller

2023 Kariyer ve Başarı Ödüllerinin gerçekleştiği gecede Kanal 7'nin sevilen dizisi Esaret 'Yılın Günlük Dizisi' ödülüne layık görüldü.

Esaret dizisi 2024 yılında Mimoza Global Medya 3. Altın Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Dizisi' ödülünü kazandı.

Esaret Son Haberler

Esaret Son Haberler

Başrollerinde Cenk Torun’un ve Mahassine Merabet’in yer aldığı Esaret dizisi her bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitliyor. Aşk ve nefretin bir arada işleyen hikayesiyle öne çıkan Esaret dizisi final tartışmalarıyla gündeme geldi. Ancak final iddialarına yönelik kanaldan resmi bir açıklama gelmedi.

Esaret Benzeri Diziler

Esaret Benzeri Diziler

Emanet (Kanal 7)

Adını Sen Koy (TRT)

Bir Garip Aşk (Kanal 7)

Kırgın Çiçekler (Atv)

Hercai (Atv)

Esaret Dizisi Nerede Çekiliyor?

Esaret Dizisi Nerede Çekiliyor?

'Esaret dizisi nerede çekiliyor?' aramaları devam ediyor. Esaret dizisinin bölümleri Sakarya ve İstanbul’da çekiliyor. İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Esaret sahneleriyle beğeni topluyor.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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