Esaret Dizisinin Konusu Nedir? Esaret Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Esaret dizisi üç sezondur izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla ilgi gören dizi uzun süredir izleyicisinin beğenisini topluyor. Dizideki olayların yanı sıra oyuncuların özel hayatlarıyla da ön plana çıkan sosyal medyada da ara ara gündem oluyor. İzleyiciler de bu neden yoğun şekilde araştırmalar yapıyor.
Peki Esaret dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?
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Esaret Konusu
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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