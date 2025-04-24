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Artçı Ne Demek? Artçı Deprem Nedir, Ne Kadar Sürer?

Artçı Ne Demek? Artçı Deprem Nedir, Ne Kadar Sürer?

Deprem
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.04.2025 - 10:12

Ülkemiz, deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Birçok şehrimizde deprem riski bulunuyor. Son olarak İstanbul'da yaşanan deprem, vatandaşlarda paniğe sebep oldu. İstanbul depreminin ardından büyüklüğü değişen artçı depremler de meydana geldi. Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremin ardından meydana gelen artçı depremlerde bazı binaların yıkıldığı görülmüştü. Uzmanlar, vatandaşları artçı depremlere karşı uyarmaya devam ediyor.Peki artçı deprem nedir, neden olur? Artçı depremler ne kadar sürer?

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Artçı Deprem Nedir?

Artçı Deprem Nedir?

Ana depremden sonra meydana gelen daha küçük sarsıntılara artçı deprem denir. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde meydana gelir, fakat büyüklüğü ve etkisi daha küçüktür. Artçı depremleri fay hattındaki gerilimin yavaş yavaş normale dönme sürecinde yaşanır. Dolayısıyla ana depremle aynı fay hattı üzerinde yaşanır. 

Artçı depremlerin büyüklükleri ana depremin büyüklüğü kadar olmaz. Yine de artçı sarsıntılar, ana depremin zayıflattığı binaları yıkabilir. Bu nedenle ana depremden sonra zarar gören, kolonlarında çatlakların olduğu binalara artçı depremler sürerken girmemek gerekir.

Artçı Deprem Neden Olur?

Artçı Deprem Neden Olur?

Yer kabuğunun altında meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişim sürecinde, farklı şiddetlerde depremler meydana gelmesi mümkündür. Bu depremlerin yanında dünya tabakalarında katmanlar birbirleri üzerinden geçer ve yerleşim yeri bulur. Bu sayede sarsıntılar oluşur ve depremler ortaya çıkar. Fakat yerleşimin tek seferde tamamlanmaması, farklı büyüklükte birkaç deprem yaşanmasına sebep olur. İlk yaşanan ana depreme kıyasla daha küçük sarsıntılar meydana gelir ve artçı depremleri oluşturur.

Artçı Depremler Ne Kadar Sürer?

Artçı Depremler Ne Kadar Sürer?

Artçı depremlerin ne kadar süreceği, ana depremin şiddetine ve fay hattının özelliklerine bağlıdır. Genellikle artçı depremlerin büyüklüğü ve sayısı zaman içerisinde azalır. Ana deprem meydana geldikten sonraki ilk birkaç saat, artçı sarsıntıların en yoğun olduğu anlardır. Bazı durumlarda artçı depremler birkaç gün içinde biter. Fakat bazı durumlarda, örneğin ana depremin daha büyük olduğu durumlarda, artçılar haftalar veya aylar sürebilir. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaşanan artçılar, aylar sürmüştür.

İstanbul Artçı Depremler

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçılar yaşandı. İlk olarak büyüklüğü 4'ü geçen artçı depremlerin ardından sarsıntılar gece boyu devam etti. AFAD'ın açıklamasına göre gece saatlerinde büyüklükleri farklılaşan artçılar yaşandı. Artçıların bir süre daha devam edeceği düşünülüyor. Uzmanlar, hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarılarına devam ediyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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