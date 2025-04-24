Artçı Ne Demek? Artçı Deprem Nedir, Ne Kadar Sürer?
Ülkemiz, deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Birçok şehrimizde deprem riski bulunuyor. Son olarak İstanbul'da yaşanan deprem, vatandaşlarda paniğe sebep oldu. İstanbul depreminin ardından büyüklüğü değişen artçı depremler de meydana geldi. Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremin ardından meydana gelen artçı depremlerde bazı binaların yıkıldığı görülmüştü. Uzmanlar, vatandaşları artçı depremlere karşı uyarmaya devam ediyor.Peki artçı deprem nedir, neden olur? Artçı depremler ne kadar sürer?
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Artçı Deprem Nedir?
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Artçı Deprem Neden Olur?
Artçı Depremler Ne Kadar Sürer?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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