Artçı Ne Demek? Artçı Deprem Nedir, Ne Kadar Sürer?

Artçı depremlerin ne kadar süreceği, ana depremin şiddetine ve fay hattının özelliklerine bağlıdır. Genellikle artçı depremlerin büyüklüğü ve sayısı zaman içerisinde azalır. Ana deprem meydana geldikten sonraki ilk birkaç saat, artçı sarsıntıların en yoğun olduğu anlardır. Bazı durumlarda artçı depremler birkaç gün içinde biter. Fakat bazı durumlarda, örneğin ana depremin daha büyük olduğu durumlarda, artçılar haftalar veya aylar sürebilir. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaşanan artçılar, aylar sürmüştür.

İstanbul Artçı Depremler

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçılar yaşandı. İlk olarak büyüklüğü 4'ü geçen artçı depremlerin ardından sarsıntılar gece boyu devam etti. AFAD'ın açıklamasına göre gece saatlerinde büyüklükleri farklılaşan artçılar yaşandı. Artçıların bir süre daha devam edeceği düşünülüyor. Uzmanlar, hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarılarına devam ediyor.