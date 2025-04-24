Balıkesir’de 23 Nisan Programında Direk Dansı Yapılmıştı: Belediye Özür Diledi, Valilik Soruşturma Başlattı
Balıkesir’in Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında direk dansının yapılması gündem olmuştu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada dansın program akışı dışında yapıldığı ifade edildi ve özür dilendi. Balıkesir Valiliği ise olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.
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Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde belediyenin düzenlediği 23 Nisan programı gündem olmuştu.
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Gösterilerde yapılan direk dansı 👇
Altıeylül Belediyesi yazılı açıklama ile direk dansı için özür diledi.
Altıeylül Belediyesi’nin yaptığı açıklama 👇
Balıkesir Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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