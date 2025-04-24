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Balıkesir’de 23 Nisan Programında Direk Dansı Yapılmıştı: Belediye Özür Diledi, Valilik Soruşturma Başlattı

Balıkesir’de 23 Nisan Programında Direk Dansı Yapılmıştı: Belediye Özür Diledi, Valilik Soruşturma Başlattı

Balıkesir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.04.2025 - 16:40

Balıkesir’in Altıeylül Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında direk dansının yapılması gündem olmuştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada dansın program akışı dışında yapıldığı ifade edildi ve özür dilendi. Balıkesir Valiliği ise olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

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Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde belediyenin düzenlediği 23 Nisan programı gündem olmuştu.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde belediyenin düzenlediği 23 Nisan programı gündem olmuştu.

Gösterilerde yapılan direk dansı 👇

Altıeylül Belediyesi yazılı açıklama ile direk dansı için özür diledi.

Altıeylül Belediyesi yazılı açıklama ile direk dansı için özür diledi.

Belediye dansın program dışında yer aldığını, belediyenin ilgili çalışanın görevden alındığını ve organizasyon şirketi ile ilgili gerekli yaptırımların yapıldığını açıkladı.

Altıeylül Belediyesi’nin yaptığı açıklama 👇

Altıeylül Belediyesi’nin yaptığı açıklama 👇

Balıkesir Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. 👇

Balıkesir Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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