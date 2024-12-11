Grok'un Bütün Nimetlerinden Faydalandık: Bir Kullanıcı Yabancı Ünlüleri Aşiret Dizisi Karakterlerine Çevirdi

Kaynak: https://x.com/ozan_sihay/status/18665...
Bildiğiniz üzere Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter, yani X bambaşka bir yere döndü. Bu büyük değişim, platformun özünü ve işleyişini de dönüştürdü. Musk'ın etkisiyle X, kullanıcılarına tamamen yeni bir deneyim sunmaya başladı. Özellikle siteye eklenen yapay zeka Grok ilk günden beri kullanıcıların dikkatini çekiyordu. Musk'ın Grok'u sadece premium üyelere değil tüm kullanıcılara ücretsiz yapmasıyla X'te trok şöleni başladı. Pek çok kullanıcısı yaratıcılığını konuşturarak birbirinden ilginç görseller oluşturdu.
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Ozan Sihay isimli sosyal medya kullanıcısı ünlü isimleri aşiret dizisi karakterlerine dönüştürdü.
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Leonardo DiCaprio'dan Margot Robbie'ye birçok ünlünün yer aldığı o videoda Dua Lipa'nın çok doğal durması dikkat çekti.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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