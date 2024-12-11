Grok'un Bütün Nimetlerinden Faydalandık: Bir Kullanıcı Yabancı Ünlüleri Aşiret Dizisi Karakterlerine Çevirdi

Bildiğiniz üzere Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter, yani X bambaşka bir yere döndü. Bu büyük değişim, platformun özünü ve işleyişini de dönüştürdü. Musk'ın etkisiyle X, kullanıcılarına tamamen yeni bir deneyim sunmaya başladı. Özellikle siteye eklenen yapay zeka Grok ilk günden beri kullanıcıların dikkatini çekiyordu. Musk'ın Grok'u sadece premium üyelere değil tüm kullanıcılara ücretsiz yapmasıyla X'te trok şöleni başladı. Pek çok kullanıcısı yaratıcılığını konuşturarak birbirinden ilginç görseller oluşturdu.