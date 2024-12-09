Bu Yıl da İzlediğimiz Videolarla Pamuk Gibi Olduk: 2024 Yılında İçimizi Yumuşacık Yapan Videolar

Yine koskoca bir yılı geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da acısıyla tatlısıyla pek çok olay yaşadık. Biz her gün sizi birbirinden renkli videolar ile buluşturduk. Bunların bazıları bizi kahkaha krizine soktu, bazıları yüreklerimizi dağladı, bazıları bir şeyler öğretti, bazıları ise günümüzü güzelleştirdi. Biz de yıl içinde kalplerimizi pamuk gibi yapan videoları bir araya getirdik.