Bu Yıl da İzlediğimiz Videolarla Pamuk Gibi Olduk: 2024 Yılında İçimizi Yumuşacık Yapan Videolar

Yine koskoca bir yılı geride bıraktık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da acısıyla tatlısıyla pek çok olay yaşadık. Biz her gün sizi birbirinden renkli videolar ile buluşturduk. Bunların bazıları bizi kahkaha krizine soktu, bazıları yüreklerimizi dağladı, bazıları bir şeyler öğretti, bazıları ise günümüzü güzelleştirdi. Biz de yıl içinde kalplerimizi pamuk gibi yapan videoları bir araya getirdik.
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Gelin 2024 yılını, pozitif videolarla yeniden hatırlayalım.
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1. Düşme sonucu işitme kaybı yaşayan çocuğun 7 yıl sonra ilk kez duyduğu anlar;
2. Fabrikada çalışan bir çocuğa mesai arkadaşları tarafından yapılan doğum günü sürprizi;
3. Bir kişinin hamile bir kedi için mama ve kediyi beslemesini rica ettiği kurye için de çikolata sipariş ettiği o tatlı video;
4. Babasıyla birlikte ilk kez motora binen miniğin tatlı heyecanı;
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5. Yolda öğretmenini görünce koşarak yeni doğan keçisini getirip öğretmeniyle tanıştıran minik;
6. Kız arkadaşının desteği sayesinde yüz felcini atlatan genç iyileşme süreci;
7. Bir resim öğretmeninin öğrencilerine yaptığı motivasyon konuşması;
8. Kar sebebiyle Bolu - Ankara yolunda mahsur kalan ve ısınmak için halay çeken vatandaşlar;
9. Düzce'de bir okulda öğrenciler öğretmenlerine hazırladığı harika öğretmenler günü kutlaması;
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10. Hem İngilizce hem Türkçe konuşarak sosyal medyada beğenileri toplayan tatlı Sophia;
11. Renk körlüğü olan küçük çocuğun özel bir gözlük takarak renklerle tanıştığı anlar;
12. Doğduğu topraklara bir daha gitme fırsatı bulamayan anneannesini ülkesine götüren torun;
13. Özel gereksinimli abisini eğlendirirken bir yandan da göz kulak olmaya çalışan minik kız;
14. Yağmur yüzünden kaldırımdan inemeyen amcaya tuğlalardan yol yapan düşünceli çocuk;
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15. İlk kez oyuncak dükkanına giden 1 yaşındaki tatlı kız;
16. Öğrencilerine hayal ettikleri bereyi çizdirip her birini tek tek ören öğretmen;
17. Kafası demirlere sıkışan minik kızın kendisini kurtaran itfaiye erine kalpleri ısıran teşekkürü;
18. Yalın konserinde dünyayı unutup kendilerini müziğin ritmine bırakan çift;
19. Sporda söylediği motivasyon cümlesiyle bir kadının hayatına dokunan sporcu;
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20. Teginart'ın ünlü isimleri Sertab Erener'in Eurovision'u kazandığı gecede bir araya getirdiği o tatlı video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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