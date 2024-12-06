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Maşallah Bu Seneye! 2024 Yılı Boyunca Günlük Dilimize Kadar Girmiş Akımlar

Maşallah Bu Seneye! 2024 Yılı Boyunca Günlük Dilimize Kadar Girmiş Akımlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.12.2024 - 11:10

Acısıyla tatlısıyla diye klişe bir tabirle 2024'ü anmak isterdik ama acı oranının tatlı oranını bastırıp kekremsi bir tat bıraktığı 2024 yılındaki tatlılık oranının arttıranların başında da Twitter'daki akımlar geliyor. Bakalım hangi kalıplar geçtiğimiz yıl dillere pelesenk olmuş. Hangileri ekrandan çıkıp günlük hayatımıza sirayet etmiş.

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1. Maşallah bu geyike

1. Maşallah bu geyike

1900'lü yıllarda Mardin'de işlenen bu halının tatlılığı büyük bir akıma dönüştü.

Sonra gerisi de geldi

Sonra gerisi de geldi
twitter.com

2. Edep sen ne güzel bir şeysin...

Ve ortaya ilginç paylaşımlar çıktı.

Ve ortaya ilginç paylaşımlar çıktı.
twitter.com

3. Van Gölü'nde yüzmek

3. Van Gölü'nde yüzmek

Sodalı bir suya sahip Van Gölü'nde yüzen çocuklar göle esmer girip sarışın çıkmalarından şikayetçiydi.

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Goygoycular bu olayı da es geçmedi.

Goygoycular bu olayı da es geçmedi.
twitter.com

4. Yeni nesil bazı fiiller de sıkça kullanıldı.

4. Yeni nesil bazı fiiller de sıkça kullanıldı.

5. İçerde yak a...

5. İçerde yak a...

Bir videodan alınan kesit o kadar tuttu ki aceleci insanlara veya acele edilmemesi gereken durumlara tepki olarak paylaşılmaya başladı. Tam anlamıyla dillere pelesenk oldu.

Bunun gibi...

Bunun gibi...
twitter.com

6. Sınıfsal

6. Sınıfsal

Bir kamu kuruluşunun yazlık tesisiyle ilgili atılan paylaşımda görünen hamburgerin sınıfsal olduğu yani zamanında bu tip ortamda tatil yapanların daha üst sınıf olduğunu iddia eden kişi 'hayvan gibi sınıfsaldır' kalıbını kullandı.

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Bu da bir örnek

Bu da bir örnek
twitter.com

7. Doğru diyon ömrüm

7. Doğru diyon ömrüm

8. Babajum marjinallik

8. Babajum marjinallik

9. Çeeeek...

9. Çeeeek...

10. Kooolay gelsin!

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11. Favlayan aşkı buluyor

11. Favlayan aşkı buluyor
twitter.com

Kalp şeklindeki objeleri beğenirseniz aşkı bulacağınıza dair bir inanç mevcut ve kalbe benzeyen her şey deli gibi beğeni alıyor.

12. My arkadash here

12. My arkadash here

13. Heimlich Manevrası

13. Heimlich Manevrası

Boğulma, nefes borusuna yiyecek kaçması gibi durumlarda etkin bir yöntem olan Heimlich manevrasını meğer herkes biliyormuş. Buradan da malzeme çıktı.

14. Position of the day

14. Position of the day
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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