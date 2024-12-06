Maşallah Bu Seneye! 2024 Yılı Boyunca Günlük Dilimize Kadar Girmiş Akımlar
Maşallah Bu Seneye! 2024 Yılı Boyunca Günlük Dilimize Kadar Girmiş Akımlar
Acısıyla tatlısıyla diye klişe bir tabirle 2024'ü anmak isterdik ama acı oranının tatlı oranını bastırıp kekremsi bir tat bıraktığı 2024 yılındaki tatlılık oranının arttıranların başında da Twitter'daki akımlar geliyor. Bakalım hangi kalıplar geçtiğimiz yıl dillere pelesenk olmuş. Hangileri ekrandan çıkıp günlük hayatımıza sirayet etmiş.
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1. Maşallah bu geyike
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Sonra gerisi de geldi
2. Edep sen ne güzel bir şeysin...
Ve ortaya ilginç paylaşımlar çıktı.
3. Van Gölü'nde yüzmek
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Goygoycular bu olayı da es geçmedi.
4. Yeni nesil bazı fiiller de sıkça kullanıldı.
5. İçerde yak a...
Bunun gibi...
6. Sınıfsal
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Bu da bir örnek
7. Doğru diyon ömrüm
8. Babajum marjinallik
9. Çeeeek...
10. Kooolay gelsin!
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11. Favlayan aşkı buluyor
12. My arkadash here
13. Heimlich Manevrası
14. Position of the day
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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