İş Hayatında Karşılaştıkları En Saçma Olayları Paylaşarak Dumura Uğratan Kişiler
İş Hayatında Karşılaştıkları En Saçma Olayları Paylaşarak Dumura Uğratan Kişiler
İş hayatı kolay değil... Hele mevzubahis bazı şeylerin pek de oturmadığı ülkemizse hiç kolay değil. Kimi zaman üst yönetim kaynaklı kimi zaman hizmet verdiğimiz kitle kaynaklı absürt sahnelere şahit olabiliyoruz. Kimi zaman patrondan patroncu tiplerle cebelleşebiliyoruz. Hepsi bir paylaşıma yanıt olarak geldi.
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Soruya bakalım...
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Şöyle bir olay yaşanmış ki soruya gelen en popüler yanıt.
Biraz da zorbalıklar...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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