İş Hayatında Karşılaştıkları En Saçma Olayları Paylaşarak Dumura Uğratan Kişiler

İş hayatı kolay değil... Hele mevzubahis bazı şeylerin pek de oturmadığı ülkemizse hiç kolay değil. Kimi zaman üst yönetim kaynaklı kimi zaman hizmet verdiğimiz kitle kaynaklı absürt sahnelere şahit olabiliyoruz. Kimi zaman patrondan patroncu tiplerle cebelleşebiliyoruz. Hepsi bir paylaşıma yanıt olarak geldi.