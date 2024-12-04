Pendik'teki 5 Bin TL'ye Kiralanan Vintage Müzesinden Hallice Bodrum Dairesi Şaşkınlık Yarattı
Pendik'teki 5 Bin TL'ye Kiralanan Vintage Müzesinden Hallice Bodrum Dairesi Şaşkınlık Yarattı
İstanbul'da kiralık ev fiyatlarının astronomik seviyelere tırmanmasıyla uygun fiyatlı daire bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ancak son zamanlarda sosyal medyada bir kullanıcı şehirdeki uygun fiyatlı daireleri tek tek gezip videolarını paylaşıyor ve bu içerikler büyük ilgi görüyor. Son paylaşılan video ise Pendik’ten geldi; 5 bin TL’ye kiralık bir bodrum katı daire izleyenleri şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pendik'te 5 bin TL'ye kiralanan bu daire ilk bakışta sıradan gibi görünse de detaylarına girdiğinizde bambaşka bir dünyaya adım atıyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu daireyi görmek bir müze gezisi yapmaya benziyor desek abartmış olmayız. Zira daireyi gezen kullanıcı da eşyaları görünce vintage müzesi benzetmesi yaptı.
Şimdi ise kafalarda tek bir soru var: Sizce burada yaşanır mı? Yorumu size bırakıyoruz. Buyrun izliyoruz:
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
İçerik dün açıldı.
https://onedio.com/haber/bir-icerik-ureticisi-istanbul-pendik-te-5-bin-tl-ye-kiraya-verilen-daireyi-gezdi-1262378