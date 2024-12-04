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Pendik'teki 5 Bin TL'ye Kiralanan Vintage Müzesinden Hallice Bodrum Dairesi Şaşkınlık Yarattı

Pendik'teki 5 Bin TL'ye Kiralanan Vintage Müzesinden Hallice Bodrum Dairesi Şaşkınlık Yarattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 18:20

İstanbul'da kiralık ev fiyatlarının astronomik seviyelere tırmanmasıyla uygun fiyatlı daire bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ancak son zamanlarda sosyal medyada bir kullanıcı şehirdeki uygun fiyatlı daireleri tek tek gezip videolarını paylaşıyor ve bu içerikler büyük ilgi görüyor. Son paylaşılan video ise Pendik’ten geldi; 5 bin TL’ye kiralık bir bodrum katı daire izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Pendik'te 5 bin TL'ye kiralanan bu daire ilk bakışta sıradan gibi görünse de detaylarına girdiğinizde bambaşka bir dünyaya adım atıyorsunuz.

Pendik'te 5 bin TL'ye kiralanan bu daire ilk bakışta sıradan gibi görünse de detaylarına girdiğinizde bambaşka bir dünyaya adım atıyorsunuz.

Bu daireyi görmek bir müze gezisi yapmaya benziyor desek abartmış olmayız. Zira daireyi gezen kullanıcı da eşyaları görünce vintage müzesi benzetmesi yaptı.

Bu daireyi görmek bir müze gezisi yapmaya benziyor desek abartmış olmayız. Zira daireyi gezen kullanıcı da eşyaları görünce vintage müzesi benzetmesi yaptı.

Şimdi ise kafalarda tek bir soru var: Sizce burada yaşanır mı? Yorumu size bırakıyoruz. Buyrun izliyoruz:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Bozkurt

İçerik dün açıldı.

Bozkurt

https://onedio.com/haber/bir-icerik-ureticisi-istanbul-pendik-te-5-bin-tl-ye-kiraya-verilen-daireyi-gezdi-1262378