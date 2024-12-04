Anne Duası Uçan Balonu İndirdi! "Nolur İnsin, Oğlum Üzülmesin"

Çocuğuna hediye olarak aldığı uçan balonu elinden kaçıran annenin dua ederek balonu geri indirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcısı kızı tarafından kaydedilen görüntülerde dua eden annenin, 'İnsin, insin. Nolur Allah'ım insin. Allah'ım ne olursun insin, oğlum üzülmesin. Lütfen helal parayla alındın...' dediği duyuldu. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.
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Çocuğuna hediye olarak uçan balon alan anne, elinden kaçırdığı balonu geri indirebilmek için dua etti.
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Sosyal medya kullanıcısı kızı tarafından kaydedilen görüntülerde dua eden annenin, "İnsin, insin. Nolur Allah'ım insin. Allah'ım ne olursun insin, oğlum üzülmesin. Lütfen helal parayla alındın..." dediği duyuldu.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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