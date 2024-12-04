Gülben Ergen'in Sidney Konserinde Yabancı Hayranıyla Verdiği İngilizce Sınavı Dile Fena Düştü!
Gülben Ergen'in Sidney Konserinde Yabancı Hayranıyla Verdiği İngilizce Sınavı Dile Fena Düştü!
Gülben Ergen şu sıralar attığı her adımla adından söz ettiriyor desek yeridir. Ülke gündemine dair fikirleri, yorumları ve paylaşımlarıyla manşetlerde yer almaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının bu sefer öne çıkmasının sebebiyse biraz daha farklı. Geçtiğimiz günlerde Sidney'de konser veren Ergen, İranlı bir hayranıyla sohbet ederken İngilizce sınavı verdi adeta. Gülben Ergen'in 'Ay biz de I like İran, okey' sözleri dile düşmekten kurtulamadı.
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Çıkardığı şarkılar, rol aldığı yapımlar, kendine tarzı ve her dediğiyle olay olan Gülben Ergen'in adını son dönemlerde daha çok duyar olduk.
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Kendisi şu sıralar özellikle Narin'le başlayan ülke gündemine dair açıklamaları ve hamleleriyle daha çok ön planda kendisi.
Ancak ünlü şarkıcının bu sefer gündem olmasının nedeniyse çok başka. Şimdilerde yurt dışında konser vermeye giden Gülben Ergen, geçtiğimiz akşam Sidney'de sahne aldı.
Sahnede kendisini dinlemeye gelen İranlı bir hanımla İngilizce anlaşmaya çalışan Ergen adeta yabancı dil sınavı verdi.
İranlı hayranı ünlü şarkıcı öperek "Türk şarkıcıları seviyorum" dedi. İngilizce sohbetin ardından Ergen "Bunların hepsini anlıyorum" diyerek yabancı dil bildiğinin altını çizdi. "My favourite, anlıyorum", "like, anlıyorum, "everybody, anlıyorum" demesiyle dinleyicileri dumur etti.
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Ardından İranlı kadına "Ay biz de I like İran, okey" diyen Gülben Ergen'in o anları dile düştü. Kullanıcılarsa gözlerini ünlü şarkıcının husumetlisi Seren Serengil'e çevirdi adeta. 👇
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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