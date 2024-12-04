Ziyaretçilerini Tatlı Şekilde Uyaran Tanyeli'yi Ziyaret Safiye Soyman'ın Paylaşımı Tartışma Yarattı!
Ziyaretçilerini Tatlı Şekilde Uyaran Tanyeli'yi Ziyaret Safiye Soyman'ın Paylaşımı Tartışma Yarattı!
Oryantal denildiğinde akıllara ilk yegane isimlerden bir tanesi olan Tanyeli şu sıralar sağlık sorunlarıyla gündemde. Uzun bir süre önce pankreas kanseri olduğunu öğrenip ve acil şekilde tedaviye başladı. Hastanede yatan Tanyeli geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıp ziyaretçilerin tatlı sert şekilde uyarmıştı. Bu uyarının üzerine Safiye Soyman'ın Tanyeli'nin odasından paylaştığı video tartışma yarattı.
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Bir zamanların adından en çok söz ettiren isimlerinden bir tanesi olan oryantal Tanyeli, son dönemlerde pankreas kanseriyle mücadele ediyor.
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Şimdilerde kemoterapi görmeye başlayan Tanyeli sosyal medya hesabında sık sık son sağlık durumu hakkında bilgilendirmeler yapıyor.
Ünlüler dünyasından pek çok kişi de biricik dostlarını hastane odasında ziyaret edip, paylaşımlar yaparak geçmiş olsun dileklerini iletiyor.
Geçtiğimiz günlerde de bir paylaşım yapıp tatlı sert şekilde isyan eden Tanyeli, "Burası hastane, pastane değil ki!" sözleriyle saatler süren uzun ziyaretlerden bir nebze dert yandı.
Tanyeli'nin son ziyaretçisi de şarkıcı Safiye Soyman oldu. Ünlü oryantalin hastane odasından video paylaşan Soyman, "Canım Tanyeli'min yanına geldim. O kadar mutlu oldum ki o gözünün içinin gülüşü, rengi düzelmiş, iştahı da açılmış. Herkes seni çok merak ediyor. Biraz da bilgilendirmek istedim" dedi.
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Safiye Soyman'ın bu ziyareti kimileri tarafından alkışlansa da kimileri tarafından tepki çekti.
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Paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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