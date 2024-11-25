Tedavi Süreci Hastanede Devam Eden Tanyeli Ziyaretçileri Tatlı Sert Bir Şekilde Uyardı

Oryantal deyince aklımıza ilk gelen isim Tanyeli. 2000'li yılların başında televizyon ekranlarında dansına ve estetik duruşuna hayran kalarak yıllarca izlemiştik kendisini. Yaklaşık olarak dört sene öncesine tekabül eden mide ameliyatı sürecinde ne yazık ki kendisinin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmış ve bu durum Tanyeli için oldukça zorlu bir tedavi sürecinin de başlangıcı olmuştu. Eski oryantal, tedavisine yurtdışında başlamış olsa da süreci ülkemizde devam ettirme kararı almıştı. Son aylarda tedavi süreci hastanede devam eden ünlü oryantalden yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Tanyeli, ziyaretçilerini tatlı sert bir dille uyardı.