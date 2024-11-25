Tedavi Süreci Hastanede Devam Eden Tanyeli Ziyaretçileri Tatlı Sert Bir Şekilde Uyardı
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Tedavi Süreci Hastanede Devam Eden Tanyeli Ziyaretçileri Tatlı Sert Bir Şekilde Uyardı
Oryantal deyince aklımıza ilk gelen isim Tanyeli. 2000'li yılların başında televizyon ekranlarında dansına ve estetik duruşuna hayran kalarak yıllarca izlemiştik kendisini. Yaklaşık olarak dört sene öncesine tekabül eden mide ameliyatı sürecinde ne yazık ki kendisinin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmış ve bu durum Tanyeli için oldukça zorlu bir tedavi sürecinin de başlangıcı olmuştu. Eski oryantal, tedavisine yurtdışında başlamış olsa da süreci ülkemizde devam ettirme kararı almıştı. Son aylarda tedavi süreci hastanede devam eden ünlü oryantalden yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Tanyeli, ziyaretçilerini tatlı sert bir dille uyardı.
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Ülkemizde oryantal dansı hakkını vererek yapan yegane isimlerden birisi de Tanyeli'ydi. Kendisi 2000'li yılların başında her ekrana çıktığında ünlü oryantalin dansı bir ifade ediş biçimi olarak ustaca kullanmasına hayran oluyor bunun yanı sıra ünlü oryantalin güzelliğiyle de mest oluyorduk.
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Tanyeli ne yazık ki dört senece önce talihsiz olaylar yaşayarak pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Ünlü oryantal gerek yurt dışında gerekse ülkemizin farklı şehirlerinde tedavi olsa da şimdilerde İstanbul'da bir özel hastanede bu süreci yürütüyordu.
Yakın dostları başta olmak üzere pek çok ünlü isim Tanyeli'yi bu zor günlerinde yalnız bırakmayarak hastanede ziyaret etti.
Tanyeli, bugün yaptığı bir sosyal medya paylaşımında hastane ziyaretini usulüne uygun yapmayanlara sitem etti. Ünlü isim, sitem ederken bile tatlı dilinden ödün verdi. Şakayla karışık bir şekilde ''Burası hastane, pastane değil ki!'' diyerek saatler süren uzun ziyaretlerin kendisini yorduğunu ifade etti.
Tanyeli'nin paylaşımının bir kısmını sizin için şöyle bıraktık👇
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