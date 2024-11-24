'Hit' mi Diyelim 'Git' mi: Hadise'nin Kızıl Saçlı Yeni Tarzına 'Leopar Kadın' Olmak Yakışıyor mu?

Ünlü şarkıcı Hadise'yi iddialı sahne şovları, özenilmiş kostümleri ve güzel sesiyle tanıyoruz. Hadise, son zamanlarda şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk alanında da maharetli olduğunu kanıtlamak istercesine yeni bir projeye imza attı. Yakın arkadaşı Seda Bakan ile 'Esas Oğlan' isimli bir projede rol aldı. Hayatında yeni bir döneme hızlı bir geçiş yapan ünlü isim, saçlarında da büyük bir tarz değişimine gitti biliyorsunuz. Hadise'nin yeni tarzıyla paylaştığı leopar kombinli fotoğrafının ardından sizlerin düşüncesini merak ettik. Haydi, oylamaya!