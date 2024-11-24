'Hit' mi Diyelim 'Git' mi: Hadise'nin Kızıl Saçlı Yeni Tarzına 'Leopar Kadın' Olmak Yakışıyor mu?
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'Hit' mi Diyelim 'Git' mi: Hadise'nin Kızıl Saçlı Yeni Tarzına 'Leopar Kadın' Olmak Yakışıyor mu?
Ünlü şarkıcı Hadise'yi iddialı sahne şovları, özenilmiş kostümleri ve güzel sesiyle tanıyoruz. Hadise, son zamanlarda şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk alanında da maharetli olduğunu kanıtlamak istercesine yeni bir projeye imza attı. Yakın arkadaşı Seda Bakan ile 'Esas Oğlan' isimli bir projede rol aldı. Hayatında yeni bir döneme hızlı bir geçiş yapan ünlü isim, saçlarında da büyük bir tarz değişimine gitti biliyorsunuz. Hadise'nin yeni tarzıyla paylaştığı leopar kombinli fotoğrafının ardından sizlerin düşüncesini merak ettik. Haydi, oylamaya!
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Güzel mi güzel, cesur mu cesur şarkıcı Hadise, 'Küçük Bir Yol' ve 'Sıfır Tolerans' gibi şarkılarıyla müzik listelerini altüst etmiş bir isim. Bunun yanı sıra Hadise, stiliyle de oldukça konuşulan ünlülerimizden.
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Kendisi sarı saçları ve genellikle tercih ettiği dumanlı koyu göz makyajını leopar stiliyle kombinlemeyi oldukça seviyor, kendisini sık sık çeşitli leopar detayları üzerinde taşırken görüyoruz.
Güzel şarkıcı, son günlerde tarzını oldukça etkileyen bir karar vererek alışık olduğumuz sarı saçlarını kızıla boyamış ve bizleri şoke etmişti.
Yeni saçlarıyla alışık olduğumuz leoparlı stilini harmanladığını ise ilk defa sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla görmüş olduk ve sizlerin fikrini merak ettik. Sizce Hadise, leopar takımını bu sefer kendine yakıştırmayı başarabilmiş mi?
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