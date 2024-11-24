''Çıplak Olacaksın!'' Diyen Aylin Coşkun'a Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü!

Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında müzik kariyerine başlamıştır. Kendisi şarkılarının yanı sıra renkli kişiliğini, tercih ettiği kostümlerle de yansıtmayı tercih etmiş ve bu şekilde ön plan çıkmıştır. 2019'da Volkan Aslan ile dünyaevine girmesinin ardından sektörden uzaklaşan Aylin Coşkun, en son tüp bebek açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Coşkun, bu sefer de katıldığı bir programda çıplaklık ve sahne giyimiyle ilgili iddialı konuşunca, sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcıya tepkiler çığ gibi yağdı.