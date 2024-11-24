''Çıplak Olacaksın!'' Diyen Aylin Coşkun'a Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü!
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''Çıplak Olacaksın!'' Diyen Aylin Coşkun'a Sosyal Medyada Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü!
Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında müzik kariyerine başlamıştır. Kendisi şarkılarının yanı sıra renkli kişiliğini, tercih ettiği kostümlerle de yansıtmayı tercih etmiş ve bu şekilde ön plan çıkmıştır. 2019'da Volkan Aslan ile dünyaevine girmesinin ardından sektörden uzaklaşan Aylin Coşkun, en son tüp bebek açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Coşkun, bu sefer de katıldığı bir programda çıplaklık ve sahne giyimiyle ilgili iddialı konuşunca, sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcıya tepkiler çığ gibi yağdı.
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Aylin Coşkun'u 'Sinsirella' ve 'Anladın Sen Onu' gibi şarkılarıyla tanıyoruz. Güzel şarkıcı, şarkılarının yanı sıra özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla da gündeme geliyor biliyorsunuz.
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Kendisi 2019 yılında uzun süredir birlikte olduğu Volkan Aslan ile nikah masasına oturmuş ve mutluluğunu herkesle paylaşmıştı.
Çift evliliklerini bir bebekle de taçlandırmak istemiş ve bu yüzden birçok kez tüp bebek tedavisi denemişti. Bu sürecin sonunda olumlu bir sonuca ulaşamayınca Aylin Coşkun, verdiği röportajda ''Daha fazlası şirke girer!'' dediği için epey tepki çekmişti.
Ünlü isim, 'Aramızda Kalmasın' isimli programa konuk oldu. "Türkiye'deki çıplaklık algısından nefret ediyorum, şov işi bu, çıplak olacaksın sahnede belirli bir dereceye kadar. Biz ev hanımı değiliz ki!" demesiyle programa damgasını vurdu.
Coşkun'un bu yorumunu gören birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirilerini dile getirdi. Sizler için Aylin Coşkun'a gelen eleştirilerin bir kısmını şu şekilde derledik👇
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