Arzu Sabancı'nın "Bu Ne Şimdi?" Dedirten Türdeki Tasarım Çanta ve Terliğinin Fiyatı Sizi Fakir Hissettirecek!

Sosyete dünyasının en gözde isimlerinden biri hiç şüphesiz ki, Arzu Sabancı! Kendisi ailesiyle olan ilişkisi, gelinlere yönelik kuralları, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde torunu Arzu Alara'nın doğum gününde kendi babaanne oluşunu kutlayan Arzu Sabancı ülke ülke gezmeye devam ediyor. En son Amerika'da boy gösteren sosyetik güzel burada yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti. Ayak parmağı detaylı terlik ve yüz figürlü bir çantayı kombinleyen Arzu Sabancı'nın bu ilginç tasarımlı ikiliye ödediği parayı duyunca küçük dilinizi yutacaksınız...