Arzu Sabancı'nın "Bu Ne Şimdi?" Dedirten Türdeki Tasarım Çanta ve Terliğinin Fiyatı Sizi Fakir Hissettirecek!
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Arzu Sabancı'nın "Bu Ne Şimdi?" Dedirten Türdeki Tasarım Çanta ve Terliğinin Fiyatı Sizi Fakir Hissettirecek!
Sosyete dünyasının en gözde isimlerinden biri hiç şüphesiz ki, Arzu Sabancı! Kendisi ailesiyle olan ilişkisi, gelinlere yönelik kuralları, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde torunu Arzu Alara'nın doğum gününde kendi babaanne oluşunu kutlayan Arzu Sabancı ülke ülke gezmeye devam ediyor. En son Amerika'da boy gösteren sosyetik güzel burada yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti. Ayak parmağı detaylı terlik ve yüz figürlü bir çantayı kombinleyen Arzu Sabancı'nın bu ilginç tasarımlı ikiliye ödediği parayı duyunca küçük dilinizi yutacaksınız...
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Türkiye'nin en köklü ailelerinden bir tanesi Sabancı ailesi, iş dünyasının olduğu kadar magazin aleminin de favori isimlerinden.
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Tabii bunda hem, ailenin favori yakışıklısı Hakan Sabancı'yla son dönemin en tartışmalı oyuncusu Hande Erçel'in aşkı...
Hem de evlilikleri ve haklarındaki iddialarla gündemden düşmeyen Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin etkisi var.
Ama popüler çiftimiz kadar dikkat çeken bir başka isimse Ömer Sabancı'nın biricik eşi Arzu Sabancı! Sosyetik güzel kariyeri, özel hayatı ve aile ilişkileriyle sıkça gündemde.
Bunların dışında, ülke ülke gezen Arzu Sabancı kendine has tarzıyla her zaman şıklığını konuşturan isimlerden biliyorsunuz.
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Ancak bir süredir Amerika'da olan Arzu Hanımın ayak parmağı detaylı terliği ve yüz figürlü çantası görenlerin tadını kaçırmıştı.
Bizler de yaptığımız ufak bir araştırma sonucunda Arzu Sabancı'nın görenlere "Bu neydi şimdi?!" dedirten marka terliği ve çantasının fiyatını bulduk.
Birçok ülkede oldukça popüler olan bir markaya ait olan, siyah saten ve altın renkli pirinçten yapılmış terliğin fiyatı 3300 euro. Yani Türk lirasındaki karşılığı günümüz kuruyla 118 bin lira!
Markanın imzası niteliğini taşıyan anatomik mücevherlerle süslenen çantanın fiyatı daha da çok tadınızı kaçıracak. Daha önce pek çok ünlünün de taktığı bu çantanın fiyatı da 6200 euro, yani 223 bin lira!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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