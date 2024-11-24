Üçüncü Çocuk Dedikodusu Çıkmıştı: Dilan Polat Hakkındaki "Hamile" İddialarına Net Bir Cevap Verdi!
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Üçüncü Çocuk Dedikodusu Çıkmıştı: Dilan Polat Hakkındaki "Hamile" İddialarına Net Bir Cevap Verdi!
Cezaevinden tahliye olduktan büyük tartışmaların fitilini ateşleyen Dilan Polat sosyal medyadan uzak kalamıyor. Her paylaşımıyla ayrı bir olay devam eden fenomen hakkındaki iddialar da bitmek tükenmek bilmiyor. Dilan hakkında geçtiğimiz günlerde hamile olduğu yönde iddialar çıkmıştı. Yakın arkadaşının paylaşımı da kafaları karıştırmış 'Galiba söylenenler doğru' dedirtmişti. Üçüncü çocuğu beklediği konuşulan Dilan Polat, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaparken iddialara net bir cevap verdi.
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Bir zamanlar ultra lüks yaşamlarının her saniyesini sosyal medya üzerinden gözümüze sokan Dilan ve Engin Polat çiftini tanımayan yoktur! Kendilerini bilmeyenler bile son birkaç ayda adlarını ezberlemiştir..
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Kara para aklama, vergi kaçırma gibi birçok suçlamayla parmaklıklar arkasına gönderilen Dilan Polat 9.5 ay kaldığı cezaevinden 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu. Engin Polat ise kardeşi Alper Kürşat ve babası Sezgin'le birlikte 4 Eylül'de evine dönmüştü.
Bir nebze olsun bir şeylerden ders çıkarır da sosyal medyadan uzaklaşır diye düşünenleri yalancı çıkaran Dilan Polat eski haline de çabuk döndü.
Haftada üç gün kendisi gibi tahliye olan ablası Sıla Doğu'yla imza vermeye giden fenomen hakkında çeşitli iddialar da patlak veriyor. Bunların ilki, 17 yıldır evli olan Dilan ve Engin'in boşanacağı olmuştu.
İkincisiyse "Dilan Polat hamile" dedikodusu oldu. Nilda ve Milan Efe adında iki çocuğu olan fenomenin üçüncü bebeği beklediği öne sürülmüştü.
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Bu sabah saatlerinde Instagram hesabından soru-cevap etkinliği düzenleyen Dilan Polat "Hamile misin gerçekten?" sorusuna "Arkadaşlar, hamile değilim. Böyle bir şey yok, tedavi görüyorum zaten. Şu anda yok, şu anda çok mümkün de değil. Bu süreç için hazır da değilim" dedi.
Dilan Polat'ın paylaşımını da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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