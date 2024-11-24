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Eski Eşi Cem Yılmaz'la Nafaka Krizi Yaşıyordu: Ahu Yağtu Yeni Sevgilisini Cümle Aleme Tanıttı!

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Eski Eşi Cem Yılmaz'la Nafaka Krizi Yaşıyordu: Ahu Yağtu Yeni Sevgilisini Cümle Aleme Tanıttı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
24.11.2024 - 12:17

Ahu Yağtu son dönemlerde eski eşi Cem Yılmaz'la yaşadığı nafaka krizleriyle gündeme geliyordu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sıkça dikkat çekiyordu. Ünlü oyuncu bu sefer kaos değil aşk haberiyle manşetlere oturdu. Instagram hesabından hikaye paylaşan Ahu Yağtu yepyeni bir aşka yelken açtığını cümle aleme duyurdu.

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Bir dönemin en favori magazin çiftlerinden olan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu 2012 yılının Mart ayında nikah masasına oturmuştu.

Bir dönemin en favori magazin çiftlerinden olan Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu 2012 yılının Mart ayında nikah masasına oturmuştu.

Evlendikleri yıl aynı zamanda ilk kez anne ve baba olma duygusunu tadan ünlü çiftin Kemal adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

Evlendikleri yıl aynı zamanda ilk kez anne ve baba olma duygusunu tadan ünlü çiftin Kemal adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

Ahu ve Cem 'Bunların evlilikleri uzun sürer' diyenleri yanıltan ikili yalnızca 20 ay süren evliliklerini 24 Aralık 2013'te tek celsede noktalamıştı. .

Ahu ve Cem 'Bunların evlilikleri uzun sürer' diyenleri yanıltan ikili yalnızca 20 ay süren evliliklerini 24 Aralık 2013'te tek celsede noktalamıştı. .

Boşanmanın üzerinden yıllar geçse de aralarındaki nafaka davası yüzünden gündem olmaya devam eden ikiliden Cem Yılmaz, oğlu Kemal için ayda 10 bin dolar ödediği dönem mevcut rakama itiraz etmişti.

Boşanmanın üzerinden yıllar geçse de aralarındaki nafaka davası yüzünden gündem olmaya devam eden ikiliden Cem Yılmaz, oğlu Kemal için ayda 10 bin dolar ödediği dönem mevcut rakama itiraz etmişti.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Boşanmanın ardından kendi yolunu çizip, evladıyla yaşayan güzel oyuncu zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geliyordu.

Boşanmanın ardından kendi yolunu çizip, evladıyla yaşayan güzel oyuncu zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geliyordu.
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Paramparça, Kardeşlerim, Bir Avuç Deniz ve Kadın gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan Yağtu bu kez aşk hayatıyla gündeme bombasını bıraktı.

Paramparça, Kardeşlerim, Bir Avuç Deniz ve Kadın gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan Yağtu bu kez aşk hayatıyla gündeme bombasını bıraktı.

Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Ahu Yağtu, Orkun Pa ile yeni bir aşka yelken açtığını ilan etti. Yağtu, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun, aşkım" notu ekledi.

Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Ahu Yağtu, Orkun Pa ile yeni bir aşka yelken açtığını ilan etti. Yağtu, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun, aşkım" notu ekledi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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