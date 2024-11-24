Çiçek Dilligil'in Oğlu Cinsiyet Geçişi Yapmıştı: Ayda Adını Alan Ardahan Öztoprak'ın Son Halini Görmelisiniz!
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Çiçek Dilligil'in Oğlu Cinsiyet Geçişi Yapmıştı: Ayda Adını Alan Ardahan Öztoprak'ın Son Halini Görmelisiniz!
Sevilen oyuncu Çiçek Dilligil ile eşi müzisyen Bora Öztoprak magazin dünyasının örnek çiftlerinden. Belki hatırlarsınız, ikilinin oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet geçişi ameliyatı olmuştu. Süreci tamamladıktan sonra adını Ayda olarak değişmiştirdi. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Ayda Öztoprak'ın son hali kısa sürede gündem oldu.
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'Kaygısızlar', 'Çılgın Bediş', 'Yılan Hikayesi' 'Kuzenlerim', 'Avrupa Yakası' gibi birçok sevilen yapımın kadrosunda yer alan Çiçek Dilligil son olarak 'Dilek Taşı' dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
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Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, 1996 yılında müzisyen Bora Öztoprak'la bir ömür boyu mutluluğa 'Evet!' demişti.
Aşklarıyla dönemin sevilen çiftleri arasına giren ikili çekirdek ailelerini 1997 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Ardahan Öztoprak'la beraber büyütmüştü.
Belki hatırlayanalarınız olacaktır; Çiçek Dilligil, geçtiğimiz aylarda biricik oğlu Arda hakkında önemli bir açıklamada bulunmuş ve kendisinin cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiğini şu sözlerle duyurmuştu:
"26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor biliyorsun; önemli kliniklerden de destek alıyor."
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Örnek bir anne olan Çiçek Dilligil, her zaman yanında olduğunu gösterdiği çocuğunun son halini de paylaşıyor.
Cinsiyet değişim ameliyatı olduktan sonra adı artık Ayda Öztoprak olan Ardahan, yaşamına devam ettiği Amerika'dan paylaşımlarına devam ediyor.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımla son halini gördüğümüz Ayda'nın değişimiyse gözlerden kaçmadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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