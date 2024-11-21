Saygı1 Gecesini Organize Eden Oğuzhan Uğur ve Kalben'in Doğallık Kokan Selamlaşmasını Görmelisiniz!
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Saygı1 Gecesini Organize Eden Oğuzhan Uğur ve Kalben'in Doğallık Kokan Selamlaşmasını Görmelisiniz!
Geçtiğimiz akşam büyük ses getiren 'Saygı1' konserlerinin ikincisi düzenlendi. Ceza'dan sonra Sertab Erener için düzenlenen gece yine büyük beğeni topladı. Birbirinden ünlü isimlerin şarkı söylediği konserde alkış toplayan isimlerden biri de Oğuzhan Uğur oldu. Oğuzhan Uğur'un gecede şarkı söyleyen Kalben'le selamlaşma şekliyse yüzümüzde gülücükler açtırdı.
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Sosyal medyayı çalkalayan Saygı1 konserinin ikinci ayağı dün akşam Volkswagen Arena'da Sertab Erener için düzenlendi. Gönüllerde apayrı bir yere sahip olan şarkıcı için pek çok ünlü isim ve sanatçı sahneye çıktı.
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Bu özel gecede Adamlar, Aleyna Tilki, Can Ozan, Ceylan Ertem, Emir Can İğrek, Fatma Turgut, Gökhan Türkmen, Melek Mosso, Mirkelam, Nil Karaibrahimgil, Hande Yener, Sena Şener, Şanışer, Kalben, Karsu, Kenan Doğulu, Levent Yüksel, Nova Norda, Paptircem ve Selin Geçit mikrofon başına geçip performanslarını sergiledi.
Yoğun ilgi gören gecenin organizatörlerinden Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur ise konser kapsamında en çok alkış toplayanlardan oldu.
Gece boyu bolca paylaşım yapan Oğuzhan Uğur'un en beğenilen paylaşımı ise Kalben'le selamlaştığı anlar oldu.
İzleyenlere "Aynı kankamla ben" dedirten Uğur paylaşımına da "Kalben’le geleneksel karşılaşmalarımız 🌸😆" notunu düştü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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