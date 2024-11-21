Çok Lazımdı Çünkü: Konser Ücretiyle Ortalığı Ayağa Kaldıran Ebru Gündeş'i Kurtarmayı Sinan Akçıl Görev Edindi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çok Lazımdı Çünkü: Konser Ücretiyle Ortalığı Ayağa Kaldıran Ebru Gündeş'i Kurtarmayı Sinan Akçıl Görev Edindi
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Gündeş'in 69 milyon Türk Lirası aldığı iddiası büyük gündem yaratmıştı. Ünlü şarkıcıya bu kadar yüksek bir ücret ödendiği haberleri üzerine tartışma büyürken ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Algı operasyonu' demişti. Uzun süre olay olan Ebru Gündeş konusunda bu kez de Sinan Akçıl ses çıkarmak istedi. Günler sonra paylaşım yapan Akçıl'ın yorumu da kısa sürede dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça kendisine yer bulan isimlerden biri de hiç şüphesiz ki Ebru Gündeş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsınız Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş'i başkente getirmişti.
29 Ekim'de halk konseri veren Gündeş'e 69 milyon Türk Lirası ödeme yapıldığı iddiası kısa sürede gündeme oturmuş ve tepkilerin hedefi olmuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise kamera önüne çıkarak "Algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok, sanatçıların kaşe bedeli bellidir, bütün belediyeler bilir. Maalesef algı operasyonuna maruz kalmış vaziyetteyiz" açıklamasında bulunmuştu.
İddia edilen konser ücretlerinin gerçek olmadığını açıklayan Başkan Yavaş, Ebru Gündeş konserindeki maliyetleri açıklayan bir tabloyu paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuya dair tartışmalar devam ederken devreye bu sefer de Sinan Akçıl girdi. Her konu hakkında bir tepkisi olan ünlü şarkıcı X (Twitter) hesabı üzerinden birilerine sert çıktı.
Ebru Gündeş'i savunmayı görev bilen Akçıl'ın "Ebru'yu da ateşe attılar, konuşulanın 10'da birini almış olmasına rağmen,onu da savunan yok. Ebru'yu da yedirmem kimseye. Biraz çeneniz çalışsın arkadaşlar, normalde çalışıyor" sözleri dikkat çekti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın