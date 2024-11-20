Adanalı'nın 'Fiko'suydu: Oyuncu Umut Oğuz ile eşi Sevilay Tilda Oğuz Çekişmeli Olarak Boşanıyor!
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Adanalı'nın 'Fiko'suydu: Oyuncu Umut Oğuz ile eşi Sevilay Tilda Oğuz Çekişmeli Olarak Boşanıyor!
Son olarak 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisiyle ekranlara gelen Umut Oğuz bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu 2018 yılında Sevilay Tilda Oğuz'la evlenmişti. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan ikili geçtiğimiz aylarda boşanacaklarını duyurmuştu. Snob Magazin'in haberine göre; ikilinin mahkeme tarihi belli oldu. Umut ve Sevilay Tilda Oğuz çifti çekişmeli olarak boşanacak.
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Umut Oğuz, bir dönem ekranlara damga vuran Adanalı dizisinde canlandırdığı "Fikret (Fiko)" ile "Lezize Nine" karakterleriyle hafızalara kazınmıştı.
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Çeşitli dizi ve fimlerde rol alan ünlü oyuncu son olarak ATV'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde 'Peyami / Maytap' karakterine hayat vermişti.
Sıklıkla kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Oğuz bir süredir özel hayatıyla da gündemde.
Ünlü oyuncu Umut Oğuz 2018 yılında sevgilisi Sevilay Tilda Oğuz ile nikah masasına oturmuştu.
Aşklarını gözlerden uzak şekilde yaşamayı tercih eden ikili evliliklerinden bir yıl sonra da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı.
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Evliliklerini sessiz sedasız yürüten ikilinin cephesinden geçtiğimiz aylarda sevenlerini üzen bir haber geldi.
Haziran ayında Instagram hesabından açıklama yapan Sevilay Tilda Oğuz, "Soranlar için; evet boşanıyoruz. Süreç başladı. Davamız görülüyor. Dora'mız var, suyun bulanmasını istemedim. Bu süreçte katılamadığımız davetleriniz ve ötelediğim randevularınız için affola. Hepimiz için güzellikler diliyorum. Her birinizi de sevgiyle kucaklıyorum" diyerek boşanacaklarını duyurdu.
Snob Magazin'in haberine göre; ikilinin mahkeme tarihi belli oldu.Buna göre, Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz 20 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 09.30 Çağlayan Adliyesi 19. Aile Mahkemesi'nde hakim karşısında karşı karşıya gelecek.
6 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan ikilinin boşanma davası çekişmeli olacak!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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