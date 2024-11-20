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Tedavi İçin Hasteneye Yatırmıştı: Umut Akyürek Haftalar Sonra İlk Kez Kızı Melek Bal ile Paylaşım Yaptı!

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Tedavi İçin Hasteneye Yatırmıştı: Umut Akyürek Haftalar Sonra İlk Kez Kızı Melek Bal ile Paylaşım Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
20.11.2024 - 10:18

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, kızı Melek Bal hakkında oldukça üzücü açıklamalarda bulunmuştu. 'İş korkunç boyutlara ulaştı' diyerek psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylediği kızından korktuğu için kendisini odasına kilitlemişti. Yürek burkan annenin çaresizliği uzun süre devam etmişti. Umut Akyürek bu kez bir hastanenin psikiyatr bölümüne yatırılan Melek Bal'la haftalar sonra paylaşım yaptı.

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Güçlü sesiyle kulaklarımızın pasını silip götüren Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek son yıllarda yaşadığı değişimle gündeme gelse de, kendisi bir süredir özel hayatıyla dikkat çekiyordu.

Güçlü sesiyle kulaklarımızın pasını silip götüren Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek son yıllarda yaşadığı değişimle gündeme gelse de, kendisi bir süredir özel hayatıyla dikkat çekiyordu.

Ünlü sanatçının bu denli gündem olmasının nedeniyse 2004'te Oktay Ertuğrul ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melek Bal hakkında yaptığı açıklamalar olmuştu.

Ünlü sanatçının bu denli gündem olmasının nedeniyse 2004'te Oktay Ertuğrul ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melek Bal hakkında yaptığı açıklamalar olmuştu.

Sosyal medya hesabından bir çeken Akyürek, "Madde kullanıyor hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne. Kontrolsüzce, o da psikiyatrik rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor" diyerek yardım istemişti.

Sosyal medya hesabından bir çeken Akyürek, "Madde kullanıyor hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne. Kontrolsüzce, o da psikiyatrik rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor" diyerek yardım istemişti.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Ünlü sanatçının "Korkuyoruz çünkü başına bir şey gelecek. Ya ölecek ya öldürecek. Babasına iki kere bıçakla saldırıda bulundu, beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor" dediği 19 yaşındaki kızının kelepçeli paylaşımıysa yürek burkmuştu.

Ünlü sanatçının "Korkuyoruz çünkü başına bir şey gelecek. Ya ölecek ya öldürecek. Babasına iki kere bıçakla saldırıda bulundu, beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor" dediği 19 yaşındaki kızının kelepçeli paylaşımıysa yürek burkmuştu.

O kareyi de içeriğimizde paylaşmıştık:

Çaresiz anne Umut Akyürek'in madde bağımlılığı hakkındaki sözleriyle epey haklı bulunmuştu:

Biricik kızının durumunun vehameti gözler önüne serilmesiyle birlikte Melek Bal'ın polis müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı. Genç kızın hastanede psikiyatri hastalarıyla bir arada olduğu öğrenilmişti.

Biricik kızının durumunun vehameti gözler önüne serilmesiyle birlikte Melek Bal'ın polis müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı. Genç kızın hastanede psikiyatri hastalarıyla bir arada olduğu öğrenilmişti.

Akyürek de kızının sağlık durumu hakkında 'Hastanede ama şu an çözüm değil. Rehabilite merkezine ihtiyacı var, onu araştırıyoruz. 1-2 yerle iletişime geçtik. Psikiyatri hastalarıyla yatıyor şu an. Devlet hastanesinde şu an rehabilitasyon merkezi yok maalesef... Kızım tabii ki iyileşmek istiyor. Kimyasal madde etkisi vücutta, sıkıntılı durum. Alkolsigara ve internet bağımlılığı gibi... Kızımızı Allah'ın izniyle kurtaracağız' demişti.

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Geçtiğimiz günlerde "Çok büyük ilerleme kaydettik" diyerek iyi haber veren Umut Akyürek bu kez yeni bir paylaşımla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde "Çok büyük ilerleme kaydettik" diyerek iyi haber veren Umut Akyürek bu kez yeni bir paylaşımla gündeme geldi.

Ünlü sanatçı, haftalar sonra ilk kez kızı Melek Bal'la paylaşım yaptı. Metin Haboğlu'nun 'Çok Şükür' şarkısını da ekleyen Umut Akyürek “Yavrumuz yeniden doğmuş gibi” diyerek derin bir oh çektirdi.

Ünlü sanatçı, haftalar sonra ilk kez kızı Melek Bal'la paylaşım yaptı. Metin Haboğlu'nun 'Çok Şükür' şarkısını da ekleyen Umut Akyürek “Yavrumuz yeniden doğmuş gibi” diyerek derin bir oh çektirdi.

O paylaşımı da buraya bırakalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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