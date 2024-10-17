"İş Korkunç Boyutlara Vardı": Umut Akyürek'in 'Madde Kullanıyor' Dediği Kızı Melek Bal'dan Kelepçeli Paylaşım!
"İş Korkunç Boyutlara Vardı": Umut Akyürek'in 'Madde Kullanıyor' Dediği Kızı Melek Bal'dan Kelepçeli Paylaşım!
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçtiğimiz akşam kızıyla ilgili sevenlerini üzen bir açıklamada bulunmuştu. 'İş korkunç boyutlara ulaştı' diyen Akyürek, psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylediği kızından korktuğu için kendisini odasına kilitlemişti. Ünlü sanatçının kızı Melek Bal'dan kelepçeli bir paylaşım geldi.
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Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden biri olan Umut Akyürek bu sefer, değişimi ya da kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme damgasını vurdu.
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Ünlü sanatçının manşetlere oturma nedeni ise 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melek Bal hakkındaki açıklamaları.
Akyürek, sosyal medya hesabından paylaşım yapıp "Madde kullanıyor hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne" açıklamasında bulundu.
Büyük bir kriz geçiren kızı yüzünden kendisini kitlediği odadan açıklamalarda bulunan Akyürek, "Psikolojik rahatsızlığından dolayı hiçbir konuda kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım" sözleriyle üzdü.
"Korkuyoruz çünkü başına bir şey gelecek. Ya ölecek ya öldürecek. Babasına iki kere bıçakla saldırıda bulundu, beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor" diyerek yardım çağrısında da bulundu.
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Umut Akyürek'in 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha önce çıktı.
2. Sayfa'nın paylaştığı karede, kollarının jilet iziyle dolu olduğu göze çarpan Melek Bal'ın kelepçeli paylaşımında bir de "Başladı bizim mesai" notu yer aldı.
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