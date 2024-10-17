"İş Korkunç Boyutlara Vardı": Umut Akyürek'in 'Madde Kullanıyor' Dediği Kızı Melek Bal'dan Kelepçeli Paylaşım!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçtiğimiz akşam kızıyla ilgili sevenlerini üzen bir açıklamada bulunmuştu. 'İş korkunç boyutlara ulaştı' diyen Akyürek, psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylediği kızından korktuğu için kendisini odasına kilitlemişti. Ünlü sanatçının kızı Melek Bal'dan kelepçeli bir paylaşım geldi.