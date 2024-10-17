İlişki Süresi Tahminleri Başladı: Sürpriz Aşıklar Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı İlk Kez El Ele Görüntülendi!
İlişki Süresi Tahminleri Başladı: Sürpriz Aşıklar Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı İlk Kez El Ele Görüntülendi!
Kaynak: https://haberturk.com/oguzhan-koc-ile...
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; taze aşıkları Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı geçtiğimiz akşam ilk kez el ele görüntülendi.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar'la hayatımıza girdikten sonra hem oyunculuk hem de şarkıcılıktan yürüyüp giden Oğuzhan Koç son dönemlerde özel hayatıyla gündemde.
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Demet Özdemir'le sürpriz aşklarıyla bir anda herkesi şaşkına çeviren Koç'un ilişkinin çalkantılı gittiğini de duymuştuk. Evlilik yoluna giren aşkları 28 Ağustos 2022 tarihinde nikahla taçlanmıştı.
Görkemli bir düğünle dünyaevine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'a çabuk nazar değmişti. Çift 2023'ün mayıs ayında tek celsede boşanmıştı.
Koç, boşanmanın ardından yeni bir aşk iddiasıyla gündememe gelmemişti, ta ki geçtiğimiz güne kadar... Kendisi şimdilerde 'Sahipsizler' dizisinde rol alan Hazal Subaşı'yla anıldı.
Şarkıcı Berkay'ın geçtiğimiz günlerde konser öncesi yaptığı bir paylaşımla bu aşk dedikodusunun doğru olduğu da ortaya çıkmıştı.
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Kimilerine göre birbirlerine çok yakışan, kimilerine göre de "ne alaka?" diye sorgulatan ikili cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı ilk kez el ele görüntülendi.
İlişkinin nasıl başladığına yönelik sorulara "Onları daha geniş bir zamanda konuşuruz" diyerek kaçamak cevap veren ikili, aşklarının Berkay'la öğrenilmesine de "Vallahi biz de Berkay'dan öğrendik" diyerek espiri yaptı.
Elleri bir an olsun ayrılmayan Hazal ve Oğuzhan yöneltilen evlilik sorularına da "Her şey yolunda" demekle yetindi.
Muhabir Online'dan Akif Yaman ise taze aşıkları bu şekilde görüntüledi...
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Tabii bu görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcıları taze aşkların ilişki süresi üzerine tahminlerde bile bulunmaya başladı.
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