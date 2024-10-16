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Türkiye'nin Kainat Güzeli Seçildi: Miss Universe Türkiye 2024 Birincisi Belli Oldu!

Türkiye'nin Kainat Güzeli Seçildi: Miss Universe Türkiye 2024 Birincisi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.10.2024 - 16:41

Final bölümü gerçekleşen Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacın sahibi belli oldu. Birinciliği elde eden Ayliz Duman kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti.

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Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışması geçtiğimiz akşam Taksim'de bir otelde gerçekleşti.

Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışması geçtiğimiz akşam Taksim'de bir otelde gerçekleşti.

Amerika merkezli Miss Universe Organization tarafından her yıl düzenlenen uluslararası güzellik yarışmasında nefesler tutulmuştu.

Amerika merkezli Miss Universe Organization tarafından her yıl düzenlenen uluslararası güzellik yarışmasında nefesler tutulmuştu.

Miss Universe Türkiye'de birincilik tacının sahibi ise Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman oldu.

Miss Universe Türkiye'de birincilik tacının sahibi ise Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman oldu.

1.75 boyundaki güzellik kraliçesi, 16 Kasım 2024 tarihinde Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek olan 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında ülkemizi temsil edecek.

1.75 boyundaki güzellik kraliçesi, 16 Kasım 2024 tarihinde Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek olan 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında ülkemizi temsil edecek.

10 numarayla podyumda boy gösteren Duman aynı zamanda İngilizce ve Almanca biliyor.

10 numarayla podyumda boy gösteren Duman aynı zamanda İngilizce ve Almanca biliyor.
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Miss Universe Turkey 2024'te ikinci İlayda Anık,

Miss Universe Turkey 2024'te ikinci İlayda Anık,

Üçüncü Sude Alkan,

Üçüncü Sude Alkan,

Dördüncü Ezgi Yalçın,

Dördüncü Ezgi Yalçın,

Beşinci de Menekşe Aras oldu.

Beşinci de Menekşe Aras oldu.

Türkiye'nin Kainat Güzeli seçilen Ayliz Duman, tacı taktıktan sonra kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Türkiye'nin Kainat Güzeli seçilen Ayliz Duman, tacı taktıktan sonra kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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Gelin genç güzelimiz hakkında kimler neler demiş, kısaca bi' göz atalım...

Gelin genç güzelimiz hakkında kimler neler demiş, kısaca bi' göz atalım...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Siz 2024 Türkiye Kainat Güzelimiz Ayliz Duman hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

Siz 2024 Türkiye Kainat Güzelimiz Ayliz Duman hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...
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