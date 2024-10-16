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Altınları Hazırlayın Bebiş Geliyor: Hollandalı Sevgilisiyle Üç Ay Önce Evlenen Karsu Hamileliğini Duyurdu!

Altınları Hazırlayın Bebiş Geliyor: Hollandalı Sevgilisiyle Üç Ay Önce Evlenen Karsu Hamileliğini Duyurdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.10.2024 - 15:55

Güçlü sesiyle gönülleri fetheden Karsu, geçtiğimiz temmuz ayında uzun zamandır aşk yaşadığı Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü şarkıcı bugün yaptığı bir paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu. Hamilelik pozlarıysa gözlerden kalpler çıkarttı.

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Piyano çalışı, güçlü sesi ve şarkıları yorumlama şekliyle kısa sürede inanılmaz bir takipçi kitlesi elde eden Karsu sempatikliğiyle de herkesi hayran bırakıyor.

Piyano çalışı, güçlü sesi ve şarkıları yorumlama şekliyle kısa sürede inanılmaz bir takipçi kitlesi elde eden Karsu sempatikliğiyle de herkesi hayran bırakıyor.

Kariyeri kadar aşk hayatıyla da kendine gıpta ettiren ünlü şarkıcı, 2022 yılının Ekim ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'dan evlenme teklifi almış ve heyecanını "I said YESSSS! 💍" notuyla duyurmuştu.

Kariyeri kadar aşk hayatıyla da kendine gıpta ettiren ünlü şarkıcı, 2022 yılının Ekim ayında Hollandalı sevgilisi Mike Schrama'dan evlenme teklifi almış ve heyecanını "I said YESSSS! 💍" notuyla duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı Las Vegas'ta bekarlığa veda partisi yaparak adeta düşman çatlatmıştı. Hollanda'da evlense dahi Türk adetleriyle dolu bir düğün yapacağını da söylemişti.

Ünlü şarkıcı Las Vegas'ta bekarlığa veda partisi yaparak adeta düşman çatlatmıştı. Hollanda'da evlense dahi Türk adetleriyle dolu bir düğün yapacağını da söylemişti.

Buram buram Türk gelenek ve görenekleri kokan düğün tam da Karsu'nun bahsettiği gibi olmuştu. Hollandalı damat kapıda bile bırakılmıştı.

Buram buram Türk gelenek ve görenekleri kokan düğün tam da Karsu'nun bahsettiği gibi olmuştu. Hollandalı damat kapıda bile bırakılmıştı.
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Adeta rüya bir düğün yapan Karsu ve Mike Schrama'nın nikahlarındaki her detay da görenleri büyülemişti.

Adeta rüya bir düğün yapan Karsu ve Mike Schrama'nın nikahlarındaki her detay da görenleri büyülemişti.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Düğünden sonra da konser maratonuna tam gaz devam eden ünlü şarkıcıdan bugün herkesi heyecanladıran bir haber geldi

Düğünden sonra da konser maratonuna tam gaz devam eden ünlü şarkıcıdan bugün herkesi heyecanladıran bir haber geldi

Çiçeği burnunda gelinimiz Karsu, "🌻 Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük BEBEK! 💛" notuyla hamile olduğunu duyurdu.

Çiçeği burnunda gelinimiz Karsu, "🌻 Kalplerimiz aşkla dolup taşıyor. Seni kollarımıza almak için sabırsızlanıyoruz küçük BEBEK! 💛" notuyla hamile olduğunu duyurdu.

Hamileliğin inanılmaz yakıştığı Karsu'nun paylaşımının altı ise tebrik yorumlarıyla dolup taştı. 🧿❤️

Hamileliğin inanılmaz yakıştığı Karsu'nun paylaşımının altı ise tebrik yorumlarıyla dolup taştı. 🧿❤️

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