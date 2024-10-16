Altınları Hazırlayın Bebiş Geliyor: Hollandalı Sevgilisiyle Üç Ay Önce Evlenen Karsu Hamileliğini Duyurdu!

Güçlü sesiyle gönülleri fetheden Karsu, geçtiğimiz temmuz ayında uzun zamandır aşk yaşadığı Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü şarkıcı bugün yaptığı bir paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu. Hamilelik pozlarıysa gözlerden kalpler çıkarttı.