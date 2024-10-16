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Fiyonk Kadın Rachel Araz Victoria's Secret Defilesinde Giydiği Uzun Etekle Altın Gününü Anımsattı!

Fiyonk Kadın Rachel Araz Victoria's Secret Defilesinde Giydiği Uzun Etekle Altın Gününü Anımsattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.10.2024 - 14:50

6 yılın ardından geri dönüş yapan Victoria's Secret Fashion Show tüm dünyada yankılandı. Efsane defilede yerini alan fenomen Rachel Araz'ın giydiği etekse adeta altın günü kombinini anımsattı.

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Bir dönem 'güzellik standartlarında' tek düzeliğe gidip tüm kadınları tek bir kalıba sokmakla suçlanan Victoria's Secret'ın her yıl düzenlenen ikonik şovunu en son 2018 yılında izlemiştik.

Bir dönem 'güzellik standartlarında' tek düzeliğe gidip tüm kadınları tek bir kalıba sokmakla suçlanan Victoria's Secret'ın her yıl düzenlenen ikonik şovunu en son 2018 yılında izlemiştik.

6 yıldır efsane defilede izleyemediğimiz melekler dün gece saatlerinde yeniden podyuma döndü.

6 yıldır efsane defilede izleyemediğimiz melekler dün gece saatlerinde yeniden podyuma döndü.

"Kim ne giydi?" diye merak edenleri de buraya alabiliriz:

Pembeler içindeki Gigi Hadid birçok eksi meleğin yeniden kanatlarla yürüdüğü defilenin açılışını yaptı.

Pembeler içindeki Gigi Hadid birçok eksi meleğin yeniden kanatlarla yürüdüğü defilenin açılışını yaptı.

Merakla beklenen defileye, Türkiye'den Victoria's Secret'ın pembe halısında yürümek için seçmelere davet edilen ilk ve Türk olan Dilan Çiçek Deniz de damga vurdu.

Merakla beklenen defileye, Türkiye'den Victoria's Secret'ın pembe halısında yürümek için seçmelere davet edilen ilk ve Türk olan Dilan Çiçek Deniz de damga vurdu.

Güzel oyuncunun defile kombini merak edenler için...

Dünyanın dört bir yanından gelen ünlü isimlerle defileyi izleyenlerden biri de influencer Rachel Araz Kiresepi oldu.

Dünyanın dört bir yanından gelen ünlü isimlerle defileyi izleyenlerden biri de influencer Rachel Araz Kiresepi oldu.
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Dünyaca ünlü defileyi yakından takip etme şansı yakalayan ünlü fenomen her adımı sosyal medyasından paylaştı.

Dünyaca ünlü defileyi yakından takip etme şansı yakalayan ünlü fenomen her adımı sosyal medyasından paylaştı.

İkonik melekler ve birçok genç modeli izleyerek büyülenen Rachel Araz defileyi takipçilerine anbean aktardı.

İkonik melekler ve birçok genç modeli izleyerek büyülenen Rachel Araz defileyi takipçilerine anbean aktardı.

Fiyonk kadın Rachel Araz'ın defileden önceki akşam verilen yemekteki kombiniyse kullanıcılardan tam not alamadı.

Fiyonk kadın Rachel Araz'ın defileden önceki akşam verilen yemekteki kombiniyse kullanıcılardan tam not alamadı.

Bir kısım kombini çok beğendi ancak fenomenin eteği pek çok kişiye de altın gününü hatırlattı.

Bir kısım kombini çok beğendi ancak fenomenin eteği pek çok kişiye de altın gününü hatırlattı.
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Peki siz Rachel Araz'ın kombinini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

Peki siz Rachel Araz'ın kombinini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...

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