Türkiye’den Çağrılan Tek Oyuncumuz Dilan Çiçek Deniz Victoria's Secret'ın Pembe Halısında Beyazlara Büründü!
Türkiye’den Çağrılan Tek Oyuncumuz Dilan Çiçek Deniz Victoria's Secret'ın Pembe Halısında Beyazlara Büründü!
6 senenin ardından Fashion Show'uyla geri dönen Victoria's Secret'ın defilesi ortalığı kasıp kavurdu. Victoria's Secret pembe halıda yürümek için davetiye alan ilk oyuncumuz Dilan Çiçek Deniz beyazlar içindeki kombiniyle büyüledi.
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Bir neslin yılbaşı gecesinde ekran başına kilitlenmesine neden olan Victoria's Secret Fashion Show 2018 yılında son kez karşımıza çıkmıştı.
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Bu sefer daha başka bir vizyon benimseyen markanın efsaneleşmiş melekleri geçtiğimiz geve 6 yılın ardından podyuma çıktı.
Podyum açılışını Gigi Hadid'in yaptığı gösterinin bizim taraftan bir dönemi ise bir ilke imza atılmış olmasıydı.
Nedeni de tabii ki Dilan Çiçek Deniz! 2014 yılında Miss Universe Turkey güzeli seçilip tacını takan Deniz, o dönem Türkiye'den Victoria's Secret'ın pembe halısında yürümek için seçmelere davet edilen ilk ve Türk olmuştu.
Hal böyle olunca tüm gözler, Türkiye saati ile 15 Ekim’i 16 Ekim’e bağlayan gece saat 02.00’de gerçekleşecek Victoria’s Secret deflesi için New York’a giden ünlü oyuncuya çevrildi.
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Dünyanın dört bir yanından gelen pek çok ünlü isimle birlikte yıllardır hasret kaldığımız şovu izlemek için yerini aldı.
Markanın özel davetlisi olan Deniz'in pembe halı geçidinde ne giyeceği epey merak konusu oldu tabii. Kendisi beyazlar içinde mini bir elbiseyle boy gösterdi.
Hakan Yıldırım imzalı, göğüs kısmı taşlı bir elbise tercih eden Dilan Çiçek Deniz güzelliğiyle görenleri de kendine hayran bıraktı.
Dilan Çiçek Deniz'in elbisesinin detaylarını da buradan görebilirsiniz...
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