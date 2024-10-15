Victoria's Secret'in Pembe Halısında Yürüyecek İlk Türk Güzelimiz Dilan Çiçek Deniz Ortama Giriş Yaptı!
Victoria's Secret'in Pembe Halısında Yürüyecek İlk Türk Güzelimiz Dilan Çiçek Deniz Ortama Giriş Yaptı!
2014 yılında Miss Turkey seçildikten sonra Victoria's Secret'tan pembe halıda yürümek için davetiye alan ilk ve tek Tek olan Dilan Çiçek Deniz, 6 yıl sonra sahalara dönen şovda podyumda boy göstermek üzere New York'a uçtu! İlk pozlar gecikmedi... 💖
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6 senedir hasretiz! 2018'de son defilesini yapıp ortadan kaybolmaya karar veren Victoria's Secret melekleri bu gece geri dönüyor!
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Üstelik öyle böyle bir kadroyla da değil! Adriana Lima'dan Kate Moss'a, Bella Hadid'den tarihindeki ilk transeksüel melek Valentina Sampaio'ya oldukça iddialı isimler var kadroda.
Bir de bir detay var ki... Bugünkü gururlarımızdan biri olacak! New York saati ile 20.00’de, bize göre gece 02.00'da Instagram ve YouTube'da canlı olarak yayınlanacak defilenin pembe halısında Dilan Çiçek Deniz de yürüyecek!
Bilmeyenler için olayın nasıl geliştiğini hatırlatalım! 2014'te Miss Turkey güzeli seçilen Dilan Çiçek Deniz, o zamanlar Türkiye'den Victoria's Secret'ın pembe halısında yürümek için seçmelere davet edilen ilk Türk olmuştu. Sonrası malum, Victoria's Secret geri çekildi bu da bir hayal olarak havada kaldı.
Fakat beklenen gün nihayet geldi! 6 yıl sonra geri dönen şovda markanın özel davetlisi olan Deniz, pembe halı geçidinden sonra şovu, dünyadan pek çok ünlü isimle birlikte izleyecek! Hatta kendisi ortama giriş yaptı bile... 💖
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Victoria's Secret resmi hesabında güzel oyuncumuzu paylaştı! Hatta su gibi olan güzel oyuncumuz, New York sokaklarından ilk videosunu da birkaç saat önce paylaştı.
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