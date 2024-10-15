Victoria's Secret'in Pembe Halısında Yürüyecek İlk Türk Güzelimiz Dilan Çiçek Deniz Ortama Giriş Yaptı!

2014 yılında Miss Turkey seçildikten sonra Victoria's Secret'tan pembe halıda yürümek için davetiye alan ilk ve tek Tek olan Dilan Çiçek Deniz, 6 yıl sonra sahalara dönen şovda podyumda boy göstermek üzere New York'a uçtu! İlk pozlar gecikmedi... 💖