İşte Victoria's Secret Defilesinin Kamera Arkasından İlk Görüntüler ve Podyumu Sallayacak Ünlü Modeller!
İşte Victoria's Secret Defilesinin Kamera Arkasından İlk Görüntüler ve Podyumu Sallayacak Ünlü Modeller!
Victoria's Secret defilesi ve birbirinden güzel mankenler bu gece muhteşem bir kadroyla geri dönüyor! Adriana Lima gibi ünlü isimlerin yanında podyumlara veda ettiği söylenen Bella Hadid gibi isimlerin de defileye katılacağı belli oldu. Gelin meleklerin sahne arkası görüntülerine ve kimlerin katıldığına birlikte bakalım 👇
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Victoria's Secret Fashion Show bu gece uzun bir aranın ardından yeniden gerçekleşecek ve birbirinden güzel modeller bir kez daha kalplerde taht kuracak.
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Değişimiyle gündeme gelen Adriana Lima'nın da altı senenin ardından podyumlara döneceği öğrenilmiş beklentiler arşa çıkmıştı.
Geçtiğimiz aylarda çıkarttığı markayla birlikte podyumlara ara verdiği söylenen Bella Halid'in de bu akşam gerçekleşecek defilede yürüyeceği öğrenildi.
Bu sene ilk defa transeksüel bir mankenin yürüyeceği podyumda ilkler yaşanırken şova saatler kaldı...
En son altı yıl önce düzenlenen Victoria’s Secret Fashion Show bu gece New York'ta gerçekleşecek, defileye Gigi Hadid, Barbara Palvin, Candice Swanepoel, Paloma Elsesser gibi isimler katılacak! Ayrıca, genç yetenekler arasında öne çıkan Taylor Hill, Mayowa Nicholas, Dewyn Garcia da defilede boy gösterecek.
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Irina Sahyk, Kate Moss, Doutzen Kroes gibi birçok ünlü modelin yer alacağı defile resmen bizi 2000'lerde gerçekleşen ikonik podyumlara ışınlayacak!
Ünlü mankenlerin sahne arkasından paylaşımları başladı bile!
Barbara Palvin ve birçok ünlü süper model büyük şova hazırlığını sosyal medya hesabından paylaştı. Gelin o isimlere birlikte bakalım 👇
Candice Swanepoel
Lisa
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Adrian Lima
Vittoria Ceretti
Gigi Hadid
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