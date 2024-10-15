İşte Victoria's Secret Defilesinin Kamera Arkasından İlk Görüntüler ve Podyumu Sallayacak Ünlü Modeller!

Victoria's Secret defilesi ve birbirinden güzel mankenler bu gece muhteşem bir kadroyla geri dönüyor! Adriana Lima gibi ünlü isimlerin yanında podyumlara veda ettiği söylenen Bella Hadid gibi isimlerin de defileye katılacağı belli oldu. Gelin meleklerin sahne arkası görüntülerine ve kimlerin katıldığına birlikte bakalım 👇