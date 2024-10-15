Doğum Günü Kutlamasında Az Kalsın Güme Gidiyordu: Gökçe Bahadır Mumları Üflerken Saçları Alev Aldı!
Doğum Günü Kutlamasında Az Kalsın Güme Gidiyordu: Gökçe Bahadır Mumları Üflerken Saçları Alev Aldı!
Biricik eşi Emir Ersoy için bir doğum günü kutlaması düzenleyen Gökçe Bahadır, kocasıyla mumları üflerken saçlarından oluyordu!
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En son Kulüp ve Ömer dizilerinde izlediğimiz, hayatımıza girdiği günden beri de hem başarılı oyunculuk performansı hem de duru güzelliğiyle sık sık gündem olan isimlerden biri olan Gökçe Bahadır, şimdilerde aşkı buram buram yaşıyor biliyorsunuz.
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Calypso Kralı lakabıyla tanınan Metin Ersoy'un oğlu yapımcı ve aranjör Emir Ersoy'la 2022'de dünyaevine giren Gökçe Bahadır, iki senedir biricik kocasına duyduğu aşkla sık sık dikkat çekiyor.
Her yere birlikte giden, her şeyi de birlikte yapan aşıklar, kimilerini ilk etapta şaşırtsa da şimdilerde herkesin beğendiği ve görünce maşallah dediği bir ilişki yaşıyor.
Geçtiğimiz gün de Emir Ersoy'un doğum gününde yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti Gökçe Bahadır. Eşine aşkını "seni karşıma çıkaran her şeye teşekkür ederim" diyerek haykırmıştı.
Birkaç dakika ise hem "evlerden ırak" dedirten hem de güldüren bir videoyla gündeme oturdu ikili. Eşi için arkadaşlarını bir araya topladığı bir doğum günü partisi düzenleyen Gökçe Bahadır, mumları üflerken büyük bir talihsizlik yaşadı. Hatta o kadar ki güzelim saçları güme gidiyordu az kalsın...
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