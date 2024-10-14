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Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu? Çeyizlik Masa Örtüsünden Hallice Kimonoyu Kim Daha İyi Taşımış?

Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu? Çeyizlik Masa Örtüsünden Hallice Kimonoyu Kim Daha İyi Taşımış?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 16:50

Piştilerin ardı arkası kesilmiyor... Bu sefer de Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu'nu oyluyoruz!

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Ünlüler dünyasında zaman zaman büyük piştiler yaşanıyor biliyorsunuz! Geçtiğimiz günlerde de bir pişti gerçekleşti, hem de sektörün en popüler iki kadını Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu arasında...

Ünlüler dünyasında zaman zaman büyük piştiler yaşanıyor biliyorsunuz! Geçtiğimiz günlerde de bir pişti gerçekleşti, hem de sektörün en popüler iki kadını Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu arasında...

La Commune Magique isimli markanın ceketini ve kimononusu önce Hande Erçel giymiş, Paris sokaklarında fink atmıştı.

La Commune Magique isimli markanın ceketini ve kimononusu önce Hande Erçel giymiş, Paris sokaklarında fink atmıştı.

Aynı kombini, birkaç gün önce Afra Saraçoğlu'nun üstünde gördük. Ceket tercihi yine aynı markadan fakat farklıydı, kimono ise sabit!

Aynı kombini, birkaç gün önce Afra Saraçoğlu'nun üstünde gördük. Ceket tercihi yine aynı markadan fakat farklıydı, kimono ise sabit!

Şöyle bir incelediğimizde Hande Erçel'in blazer seçiminin 4 bin 350 TL olduğunu...

Şöyle bir incelediğimizde Hande Erçel'in blazer seçiminin 4 bin 350 TL olduğunu...

Afra Saraçoğlu'nun ise daha tuzlu bir seçim yapıp 5 bin 970 TL'lik bir blazer tercih ettiğini gördük.

Afra Saraçoğlu'nun ise daha tuzlu bir seçim yapıp 5 bin 970 TL'lik bir blazer tercih ettiğini gördük.
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Bir de çeyizlik masa örtüsünden hallice kimono var tabii... Bu kimononun da tamı tamına 8 bin 500 TL olduğu ortaya çıktı.

Bir de çeyizlik masa örtüsünden hallice kimono var tabii... Bu kimononun da tamı tamına 8 bin 500 TL olduğu ortaya çıktı.

Şimdi sözü size bırakıyoruz... Sizce kim daha iyi taşımış? Afra Saraçoğlu mu Hande Erçel mi?

Şimdi sözü size bırakıyoruz... Sizce kim daha iyi taşımış? Afra Saraçoğlu mu Hande Erçel mi?

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