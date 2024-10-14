Konuşanlar'a Konuk Olan Berrak Tüzünataç, "Bad Boy" Havalarına Kendini Fazla Kaptıran Seyirciye Fena Kuruldu!
Konuşanlar'a Konuk Olan Berrak Tüzünataç, "Bad Boy" Havalarına Kendini Fazla Kaptıran Seyirciye Fena Kuruldu!
Attığı her adım ve yaptığı her dobra açıklamayla gündeme oturan güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Konuşanlar'a konuk oldu. Sevgilisiyle arasındaki toksik ötesi ilişkiyi anlatan 'bad boy' havalarındaki seyirciyi ağzı beş karış açık izleyen Berrak Tüzünataç, seyirciye fena kuruldu! 😂
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Oyunculuğuyla ayrı, güzelliğiyle ayrı konuşulan Berrak Tüzünataç, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da oldukça dikkat çeken isimlerden biri biliyorsunuz.
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Kendisinin attığı her adım, paylaştığı her poz ve yaptığı her dobra açıklama olay oluyor desek yeridir. Bir de aşk hayatı meselesi var tabii.
Aşkta şansı uzun bir süredir yaver gitmeyen Tüzünataç bekarlıktan keyif alsa da kendisinin toksik ilişki uzmanı olduğuna hem aşk geçmişinden hem de kendi demeçlerinden vakıfız biliyorsunuz.
Konumuz da tam bu toksik ilişki muhabbetiyle alakalı! Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz günlerde Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk oldu.
Toksik ilişkinin masaya yatırıldığı dakikalarda, Berrak Tüzünataç'ın şoklardan şoklara girerek dinlediği, travmalarını da tetikleyen bir seyirci dikkat çekti.
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Habip isimli "bad boy" havalarına kendini fazla kaptırmış seyirci, Berrak Tüzünataç'ın adeta sinirlerini hoplattı! 😂 Açık ilişki yaşadığını, kız arkadaşı için "O zaten benim, kendisi benim yani. Beraberiz, ne istiyorsa yanındayım" cümlelerini kullanarak enteresan bir havayla açıklayan Habip'i dinleyen güzel oyuncu, "Ben fenalaştım şu an" diyerek dumura uğradı.
Habip'in "Hep böyle nefret ederler ama hep beni bulurlar zaten" demesi üzerine iyice tadı kaçan Tüzünataç, "Bunlar hep imtihan Berrak! Bunlar hep imtihan!" diyerek döktüğü terleri sildi...
Başka bir seyircinin Habip'e, "Aynısını hanımefendi size yapsa ne hissedersiniz?" sorusu üzerine Habip'ten "Ben hiç rahatsız olmam" cevabı gelince tansiyon iyice yükseldi. "Kral, delikanlı, adam! Erkeeeek! Hadiiii!" diyerek Habip'le fena dalga geçen Berrak Tüzünataç, kız arkadaşı Dilara'ya da inceden ders verdi.
Habip'in kız arkadaşı Dilara'nın olan biteni umursamadığını gören Tüzünataç, "Dilara sıkı sıkı tutun! Pırlanta! Asla bırakma. Bu kızın gözü bak şahin gibi, bulmuş! Bravo!" diyerek pes etti.
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