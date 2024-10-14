Konuşanlar'a Konuk Olan Berrak Tüzünataç, "Bad Boy" Havalarına Kendini Fazla Kaptıran Seyirciye Fena Kuruldu!

Attığı her adım ve yaptığı her dobra açıklamayla gündeme oturan güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, Konuşanlar'a konuk oldu. Sevgilisiyle arasındaki toksik ötesi ilişkiyi anlatan 'bad boy' havalarındaki seyirciyi ağzı beş karış açık izleyen Berrak Tüzünataç, seyirciye fena kuruldu! 😂