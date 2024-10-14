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"Hiç Harcamasam Yine Ödeyemem": Nafakası 114 Bin TL'ye Çıkan Ufuk Özkan İsyan Bayrağını Çekti!

"Hiç Harcamasam Yine Ödeyemem": Nafakası 114 Bin TL'ye Çıkan Ufuk Özkan İsyan Bayrağını Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 13:15

Bir süredir siroz hastalığıyla mücadele eden Ufuk Özkan, Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuştu. Daha önce de nafaka meselesiyle gündeme gelen Özkan, nafakasının 114 bin TL'ye yükseldiğini duyurup, isyan bayrağını çeki. 

KAYNAK: SABAH

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Geniş Aile'deki rolüyle hepimizin kalbinde ayrı bir yer edinen ekranların başarılı ismi Ufuk Özkan, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Geniş Aile'deki rolüyle hepimizin kalbinde ayrı bir yer edinen ekranların başarılı ismi Ufuk Özkan, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, kendisi geçtiğimiz yıl organ nakli gerektiren ileri derecede siroz hastalığına yakalandığını duyurmuş, sevenlerini korkutmuştu.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, kendisi geçtiğimiz yıl organ nakli gerektiren ileri derecede siroz hastalığına yakalandığını duyurmuş, sevenlerini korkutmuştu.

Daha sonra nakle ihtiyacı olmadığını ve ilaçlarla devam edeceğini duyuran Özkan, tam da bu dönemin hemen öncesinde 17 yıllık eşi Nazan Özen'le yollarını ayırmıştı.

Daha sonra nakle ihtiyacı olmadığını ve ilaçlarla devam edeceğini duyuran Özkan, tam da bu dönemin hemen öncesinde 17 yıllık eşi Nazan Özen'le yollarını ayırmıştı.

Boşandıktan sonra hastalığıyla olduğu kadar nafaka kriziyle de gündeme gelen oyuncu, "Nafaka zamanlarında eski eşimle sık sık görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz hatta. En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir, bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var" açıklamasıyla gündeme oturmuştu.

Boşandıktan sonra hastalığıyla olduğu kadar nafaka kriziyle de gündeme gelen oyuncu, "Nafaka zamanlarında eski eşimle sık sık görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz hatta. En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir, bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var" açıklamasıyla gündeme oturmuştu.

Bunun üzerine eşinden cevap gecikmemişti. Nazan Özen, Ufuk Özcan'ın hastalığını kullandığını iddia ederek, 'Şu an hastalığıyla ilgili bu süreçte anlattıkları ödediği nafakayı indirme amaçlı kamuoyu oluşturma çabası… Ufuk bana 45 bin TL nafaka ödüyor. 35 bin TL’ye indirmek istiyor.' açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Sabah'tan Tuba Kalçık'a röportaj veren Ufuk Özkan, öncelikle sağlığının daha iyi olduğunu, kendini iyi hissettiğini fakat ömür boyu ilaç kullanacağını söyledi.

Geçtiğimiz saatlerde Sabah'tan Tuba Kalçık'a röportaj veren Ufuk Özkan, öncelikle sağlığının daha iyi olduğunu, kendini iyi hissettiğini fakat ömür boyu ilaç kullanacağını söyledi.
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Ardından yeniden nafaka meselesini masaya yatırdı. Nafakasının 45 bin TL'den 74 bin TL'ye ve son olarak da 114 bin TL'ye çıktığını belirten Özkan, isyan etti.

Ardından yeniden nafaka meselesini masaya yatırdı. Nafakasının 45 bin TL'den 74 bin TL'ye ve son olarak da 114 bin TL'ye çıktığını belirten Özkan, isyan etti.

'Biliyorsunuz, 2 sene önce boşandım. Nafakam 45 bin TL'den 74 bin TL'ye çıktı. Şimdi de 114 bin TL oldu. Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, nafakayı nasıl ödeyeyim? Zaten nafaka düşürme davası açtım. Yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem. Ben tiyatro yapıyorum. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Sağlığımın kıymetini yaşadıklarımdan sonra çok daha iyi anladım.'

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