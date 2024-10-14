"Hiç Harcamasam Yine Ödeyemem": Nafakası 114 Bin TL'ye Çıkan Ufuk Özkan İsyan Bayrağını Çekti!

'Biliyorsunuz, 2 sene önce boşandım. Nafakam 45 bin TL'den 74 bin TL'ye çıktı. Şimdi de 114 bin TL oldu. Ben ayda 114 bin TL kazanmıyorum ki, nafakayı nasıl ödeyeyim? Zaten nafaka düşürme davası açtım. Yani hiç harcama yapmasam da bu miktarı ödeyemem. Ben tiyatro yapıyorum. Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Sağlığımın kıymetini yaşadıklarımdan sonra çok daha iyi anladım.'