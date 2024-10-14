"Hiç Harcamasam Yine Ödeyemem": Nafakası 114 Bin TL'ye Çıkan Ufuk Özkan İsyan Bayrağını Çekti!
"Hiç Harcamasam Yine Ödeyemem": Nafakası 114 Bin TL'ye Çıkan Ufuk Özkan İsyan Bayrağını Çekti!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Bir süredir siroz hastalığıyla mücadele eden Ufuk Özkan, Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuştu. Daha önce de nafaka meselesiyle gündeme gelen Özkan, nafakasının 114 bin TL'ye yükseldiğini duyurup, isyan bayrağını çeki.
KAYNAK: SABAH
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Geniş Aile'deki rolüyle hepimizin kalbinde ayrı bir yer edinen ekranların başarılı ismi Ufuk Özkan, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biri.
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Mutlaka denk gelmişsinizdir, kendisi geçtiğimiz yıl organ nakli gerektiren ileri derecede siroz hastalığına yakalandığını duyurmuş, sevenlerini korkutmuştu.
Daha sonra nakle ihtiyacı olmadığını ve ilaçlarla devam edeceğini duyuran Özkan, tam da bu dönemin hemen öncesinde 17 yıllık eşi Nazan Özen'le yollarını ayırmıştı.
Boşandıktan sonra hastalığıyla olduğu kadar nafaka kriziyle de gündeme gelen oyuncu, "Nafaka zamanlarında eski eşimle sık sık görüşüyoruz, fazlasıyla görüşüyoruz hatta. En yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir, bence nafaka sisteminde ciddi bir sıkıntı var" açıklamasıyla gündeme oturmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde Sabah'tan Tuba Kalçık'a röportaj veren Ufuk Özkan, öncelikle sağlığının daha iyi olduğunu, kendini iyi hissettiğini fakat ömür boyu ilaç kullanacağını söyledi.
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Ardından yeniden nafaka meselesini masaya yatırdı. Nafakasının 45 bin TL'den 74 bin TL'ye ve son olarak da 114 bin TL'ye çıktığını belirten Özkan, isyan etti.
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