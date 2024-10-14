Yüzü Yandı: Tüm Türkiye'ye "Amin" Dedirten TikTok Fenomeni Gizem Yıldız, Estetik Kurbanı Oldu!

'Bir şeyi çok iyi anladım, insanlar için süslenmeye hiç gerek yok. Benim cildimde asla böyle şeyler yoktu bakın, bir tane güzellik merkezine gittim. O güzellik merkezi buraya işlem yapacağım dedi ve benim buramı yaktı. Bu şu an geçmiyor biliyor musunuz?' açıklamasında bulundu.