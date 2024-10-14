Yüzü Yandı: Tüm Türkiye'ye "Amin" Dedirten TikTok Fenomeni Gizem Yıldız, Estetik Kurbanı Oldu!
Yüzü Yandı: Tüm Türkiye'ye "Amin" Dedirten TikTok Fenomeni Gizem Yıldız, Estetik Kurbanı Oldu!
Tüm Türkiye'ye 'amin' dedirten TikTok fenomeni Gizem Yıldız, yeni estetik macerasında estetik kurbanı oldu! Yanlış işlem sonucu yüzü yanan fenomen, takipçilerine dert yandı.
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Tüm Türkiye'nin arabada çektiği TikTok videosuyla tanıdığı, "Amin" deyişi çok uzun bir süre kulaklarımızda yankılanan fenomen Gizem Yıldız'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Herkesin 'Amin Reis' olarak anmaya başladığı Yıldız, kısa sürede koca bir kitleye hitap etmeye başladı. Ünlü olur olmaz yaptırdığı estetik işlemler ise magazin gündemine damgasını vurmuştu.
Dudak ve burun estetiklerinin yanında yaptırdığı dolgularla bambaşka birine dönüşen Gizem Yıldız, geçtiğimiz ay viral olan videodaki sevgilisiyle dünyaevine girmişti.
Geçtiğimiz saatlerde ise, bomba bir estetik meselesiyle daha gündeme oturdu. Estetiğe doymayan Amin Reis'in yüzü yanlış işlem dolayısıyla yandı.
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