Genç Kız Takipçileri İçin Elini Taşın Altına Koydu: Duygu Özaslan'dan 6284 ve 5395 Sayılı Kanuna Vurgu!
Genç Kız Takipçileri İçin Elini Taşın Altına Koydu: Duygu Özaslan'dan 6284 ve 5395 Sayılı Kanuna Vurgu!
Milyonlarca genç takipçisi olan ve ülkede yaşanan korkunç olaylara dair bir tepki göstermesi beklenen influencer Duygu Özaslan, genç kız takipçilerine İstanbul Sözleşmesi'ni, 6284 sayılı kanunu, 5395 sayılı kanunu ve yeni düzenlenen Hayvanları Koruma kanununu okumasını önerdi. İçine girdiğimiz korkunç döngüyü de tane tane anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce hayattan koparılan kızlarımız: 2 yaşındaki Sıla Güler, 8 yaşındaki Narin Güran, 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ardından Gebze'deki kan donduran, masum canların teker teker öldürüldüğü katliam!
Ülkece simsiyah, acı ve çaresizlikle dolduğumuz günlerden geçiyoruz. Her gün daha korkunç, yeni bir olaya uyandığımız son birkaç haftada tepkiler yalnızca sosyal medyada değil, ünlü isimler arasında da büyüyor.
Kimileri tepkilerini net bir dille ortaya koyup elinden geleni yapmaya gönüllü olurken, kimileri de bu konuları onların konuşmalarının herhangi bir fayda sağlamayacağına inanıyor. Tam da bu noktada gözler, milyonlarca genç takipçisi olan influencer'lara döndü. Duygu Özaslan da tepki göstermesi beklenen isimlerin başında geliyordu.
Herhangi bir paylaşımda bulunmadığı için "neredesin?" soruları alan Özaslan, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından bir video paylaştı. Kafasını ancak toplayabilip konuşabildiğini belirten Özaslan, genç kız takipçilerine seslendi ve İstanbul Sözleşmesi'ni, 6284 sayılı kanunu, 5395 sayılı kanunla yeni düzenlenen Hayvanları Koruma kanununu okumalarını önerdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrıca, konuşmayan arkadaşlarına da taş atarak, "Toplumsal konularda sosyal medyada konuşmalıyız çünkü konuşmamız ve paylaşmamız sayesinde hak arayabildiğimiz, baskı oluşturabildiğimiz ve sonuç alabildiğimiz bir ülkede yaşadığımızı kabul etmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın