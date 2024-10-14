Genç Kız Takipçileri İçin Elini Taşın Altına Koydu: Duygu Özaslan'dan 6284 ve 5395 Sayılı Kanuna Vurgu!

Milyonlarca genç takipçisi olan ve ülkede yaşanan korkunç olaylara dair bir tepki göstermesi beklenen influencer Duygu Özaslan, genç kız takipçilerine İstanbul Sözleşmesi'ni, 6284 sayılı kanunu, 5395 sayılı kanunu ve yeni düzenlenen Hayvanları Koruma kanununu okumasını önerdi. İçine girdiğimiz korkunç döngüyü de tane tane anlattı.