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"Hayatının Elbisesi" Hayal Kırıklığına Uğrattı: Afra Saraçoğlu Övmeye Doyamadığı Kombinle Dillere Fena Düştü!

"Hayatının Elbisesi" Hayal Kırıklığına Uğrattı: Afra Saraçoğlu Övmeye Doyamadığı Kombinle Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 20:59

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Afra Saraçoğlu, bu sefer de 'hayatımın elbisesi' olarak adlandırdığı kombinle dillere düştü!

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Son zamanlarda eski süksesine sahip olmasa da üç sezondur devam eden Yalı Çapkını'ndaki Seyran rolüyle, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu, uzunca bir süredir en popüler isimlerin arasında geliyor biliyorsunuz.

Son zamanlarda eski süksesine sahip olmasa da üç sezondur devam eden Yalı Çapkını'ndaki Seyran rolüyle, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu, uzunca bir süredir en popüler isimlerin arasında geliyor biliyorsunuz.

Seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok olan Afra Saraçoğlu'nu özellikle son birkaç aydır TikTok sevdası ve kimilerine oldukça "cringe" gelen paylaşımlarıyla konuşuyoruz.

Seveni olduğu kadar sevmeyeni de çok olan Afra Saraçoğlu'nu özellikle son birkaç aydır TikTok sevdası ve kimilerine oldukça "cringe" gelen paylaşımlarıyla konuşuyoruz.

Bugün de yine gündemimizde epey eleştiri toplayan kombini var kendisinin!

Bugün de yine gündemimizde epey eleştiri toplayan kombini var kendisinin!

Paylaşımlarına "hayatımın elbisesi" notunu düştü.

Paylaşımlarına "hayatımın elbisesi" notunu düştü.

Elbisenin rüküşlüğü ayrı, toynaktan hallice ayakkabıları ayrı göze battı!

Elbisenin rüküşlüğü ayrı, toynaktan hallice ayakkabıları ayrı göze battı!
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Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!

Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz ne diyorsunuz? Övdüğü kadar var mı bu elbise? Hadi yorumlarda buluşalım.

Siz ne diyorsunuz? Övdüğü kadar var mı bu elbise? Hadi yorumlarda buluşalım.
twitter.com

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