İpler Yine Gerildi: Farah Zeynep Abdullah, Ödülünü Yılmaz Güney'e Adayan Nur Sürer'e Tepki Gösterdi
İpler Yine Gerildi: Farah Zeynep Abdullah, Ödülünü Yılmaz Güney'e Adayan Nur Sürer'e Tepki Gösterdi
Altın Portakal Film Festivali'nde aldığı ödülü Yılmaz Güney'e adayan Nur Sürer, aylar öncesinde kalan Farah Zeynep & Yılmaz Güney meselesini yeniden körüklemiş oldu. Nur Sürer'in ödül konuşmasını görünce dayanamayan Farah Zeynep, tepkisini X hesabından gösterdi.
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Aylar önce gündem Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney yorumuyla çalkalanmıştı hatırlarsanız.
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Her şey de ölüm yıldönümünde Yılmaz Güney'i anan Murathan Mungan'ın “İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı...” açıklamasıyla başlamıştı.
Mungan'ın Yılmaz Güney'i öven ve anan paylaşımını gören Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney için 'Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği' diyerek ünlü yazara düzeltmede bulunmuş, Güney'in ailesiyle de mahkemelik olmuştu.
Meselenin bir de Nur Sürer ayağı vardı. Ünlü oyuncu Sürer, Farah Zeynep'in adını vermese de kendisine seslenerek, "Kimsenin haddi değil Yılmaz’la ilgili konuşmak. Yılmaz Güney bu sinemanın kilometre taşıdır." diyerek kendisine katılmadığını ve Yılmaz Güney'e saygısızlık yapılmaması gerektiğini belirtmişti.
Olayın üstünden çok sular aktı fakat geçtiğimiz günlerde Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "Mukadderat" filmindeki rolüyle alan Nur Sürer, ödülünü Yılmaz Güney'e adayınca yine körüklendi bu gerilim.
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Nur Sürer'in "Bu ödülü değersizleştirilmeye çalışılan en kıymetli ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" dediği ödül konuşmasını gören Farah Zeynep Abdullah yine yerinde duramadı. X hesabından "Ne Yılmaz Güney'i be" dediği bir paylaşımda bulundu.
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