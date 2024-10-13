Simge, Bengü ve Mabel'den Sonra Bir Konser Fiyaskosu Daha: Fırlatılan Çakmak Murat Boz'un Gözüne Denk Geldi!
Simge, Bengü ve Mabel'den Sonra Bir Konser Fiyaskosu Daha: Fırlatılan Çakmak Murat Boz'un Gözüne Denk Geldi!
12 Ekim gecesi Diyarbakır'daki hayranlarıyla buluşan Murat Boz'un sahnede gözüne çakmak fırlatıldı. Durumu alttan alan Murat Boz takdir toplarken yaşananlar bir kez daha 'Neden oluyor bunlar?' dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda, binlerce insanın eğlenmek için gittiği konserlerde enteresan olaylar yaşanıyor. Belki denk gelmişsinizdir, sahnede işini yapan sanatçıya saygısızlık şu yaz döneminde birden çok kez meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her ne kadar ünlülerimiz durumu alttan alsa da konser fiyaskoları sona ermedi, hatta geçtiğimiz saatlerde bir yenisi daha eklendi seriye...
12 Ekim gecesi Diyarbakır'daki sevenleriyle buluşan Murat Boz, sahneye fırlatılan telefonların sahipleriyle nazikçe fotoğraf çektirdi. Fakat ilerleyen dakikalarda olay boyut atladı.
Sahneye çakmak fırlatan vatandaşın çakmağı, Murat Boz'un gözüne isabet etti. Ünlü şarkıcı, şarkısını yarıda kesip, konseri de durdurmak zorunda kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepkiler de çığ gibi büyüdü elbette. 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Genel eleştirinin yanında özellikle Diyarbakırlılara gelen sert yorumları gören Murat Boz, durumu alttan almayı tercih etti. Yalnızca tek bir bireysel davranış yüzünden Diyarbakır'ın mesul tutulamayacağını dile getirerek, seyircisine teşekkür etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bunlar nasıl seviyesiz varlıklar, sevmedigin kisinin konserine bilet alıp gitmek ve çakmak vs fırlatmak
Bir insana zarar verme eylemi neden var yani bunu neden yapmak ister birisi.. Hangi akıl hangi mantık hangi vicdan karşısında ki bir varlığa şiddet uygulamay... Devamını Gör
suç size konser verende belki de