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Simge, Bengü ve Mabel'den Sonra Bir Konser Fiyaskosu Daha: Fırlatılan Çakmak Murat Boz'un Gözüne Denk Geldi!

Simge, Bengü ve Mabel'den Sonra Bir Konser Fiyaskosu Daha: Fırlatılan Çakmak Murat Boz'un Gözüne Denk Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 17:15

12 Ekim gecesi Diyarbakır'daki hayranlarıyla buluşan Murat Boz'un sahnede gözüne çakmak fırlatıldı. Durumu alttan alan Murat Boz takdir toplarken yaşananlar bir kez daha 'Neden oluyor bunlar?' dedirtti.

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Son zamanlarda, binlerce insanın eğlenmek için gittiği konserlerde enteresan olaylar yaşanıyor. Belki denk gelmişsinizdir, sahnede işini yapan sanatçıya saygısızlık şu yaz döneminde birden çok kez meydana geldi.

Önce Bengü'ye pet şişeler fırlatıldı 👇

Ardından bir pet şişe de Cem Adrian'a geldi ve yüzüne isabet etti 👇

Ve son olarak da Simge'ye hem çiçek hem telefon fırlatılmıştı 👇

Her ne kadar ünlülerimiz durumu alttan alsa da konser fiyaskoları sona ermedi, hatta geçtiğimiz saatlerde bir yenisi daha eklendi seriye...

Her ne kadar ünlülerimiz durumu alttan alsa da konser fiyaskoları sona ermedi, hatta geçtiğimiz saatlerde bir yenisi daha eklendi seriye...

12 Ekim gecesi Diyarbakır'daki sevenleriyle buluşan Murat Boz, sahneye fırlatılan telefonların sahipleriyle nazikçe fotoğraf çektirdi. Fakat ilerleyen dakikalarda olay boyut atladı.

12 Ekim gecesi Diyarbakır'daki sevenleriyle buluşan Murat Boz, sahneye fırlatılan telefonların sahipleriyle nazikçe fotoğraf çektirdi. Fakat ilerleyen dakikalarda olay boyut atladı.

Sahneye çakmak fırlatan vatandaşın çakmağı, Murat Boz'un gözüne isabet etti. Ünlü şarkıcı, şarkısını yarıda kesip, konseri de durdurmak zorunda kaldı.

Sahneye çakmak fırlatan vatandaşın çakmağı, Murat Boz'un gözüne isabet etti. Ünlü şarkıcı, şarkısını yarıda kesip, konseri de durdurmak zorunda kaldı.

Önce o anları bir beraber izleyelim...👇

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Tepkiler de çığ gibi büyüdü elbette. 👇

Tepkiler de çığ gibi büyüdü elbette. 👇

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Genel eleştirinin yanında özellikle Diyarbakırlılara gelen sert yorumları gören Murat Boz, durumu alttan almayı tercih etti. Yalnızca tek bir bireysel davranış yüzünden Diyarbakır'ın mesul tutulamayacağını dile getirerek, seyircisine teşekkür etti.

Genel eleştirinin yanında özellikle Diyarbakırlılara gelen sert yorumları gören Murat Boz, durumu alttan almayı tercih etti. Yalnızca tek bir bireysel davranış yüzünden Diyarbakır'ın mesul tutulamayacağını dile getirerek, seyircisine teşekkür etti.
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Açıklaması bir kişinin yanlış davranışı yüzünden zan altında kalan seyirici tarafından epey takdir topladı.

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shizuka__

Bunlar nasıl seviyesiz varlıklar, sevmedigin kisinin konserine bilet alıp gitmek ve çakmak vs fırlatmak

Orçun

Bir insana zarar verme eylemi neden var yani bunu neden yapmak ister birisi.. Hangi akıl hangi mantık hangi vicdan karşısında ki bir varlığa şiddet uygulamay... Devamını Gör

Ömer

suç size konser verende belki de