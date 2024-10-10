Biricik Eşi Ali Atay'a Biri Asıldığında Çok Eğlendiğini İddia Eden Hazal Kaya Kimsecikleri İnandıramadı!
Biricik Eşi Ali Atay'a Biri Asıldığında Çok Eğlendiğini İddia Eden Hazal Kaya Kimsecikleri İnandıramadı!
TOD Tv'de yayınlanan yeni dizisi Sorgu'yla gündemde olan Hazal Kaya, Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' isimli programına konuk oldu. Sohbet sırasında 'Ali Atay'a biri asılınca ne oluyor?' sorusu yöneltilen güzel oyuncu, verdiği cevapla kimsecikleri inandıramadı!
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Hazal Kaya ve Ali Atay'ınki büyük bir aşk hikayesi biliyorsunuz... 2019'da dünyaevine giren ikili, ilk günden bu yana birbirlerine duydukları büyük tutku ve hayranlıkla gündeme geliyor.
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Dünya tatlısı çekirdek aileleri de cabası! Fikret Ali ve Süreyya Leyla'yla hayatlarında yepyeni bir döneme giren çiftimiz, katıldıkları her programda ilişkilerine dair verdikleri detaylarla hepimize kahkaha attırmayı başarıyor.
Kesin olarak emin olduğumuz da birkaç şey var tabii! Hazal Kaya şu hayatta astrolojiye ne kadar düşkünse biricik kocası Ali Atay'a onun yüz katı kadar düşkün. Öyle ki kocasını her andığında gözlerinin içi parlayan Kaya, Ali Atay'ı pamuklara sarıyor ve çok da kıskanıyor. Yani yansıyan da rivayet de bu şekilde en azından...
Hazal Kaya, son günlerde TOD Tv'deki yeni dizisi Sorgu'yla gündemde, belki denk gelmişsinizdir. Bu sebeple de birçok programa katılıyor tabii.
Geçtiğimiz saatlerde de Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk oldu kendisi! Sohbet sırasında dikkat çeken kısım ise "Ali Atay'a biri ısrarla asılırsa ne olur?" sorusuna verdiği cevaptı.
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Herkes kendisinin çıldırıp kontrolü kaybedeceğini söylemesini beklerken Hazal Kaya, böyle durumlarda çok eğlendiğini iddia etti! Bu "çok eğlenirim" demeci kimseciklere geçmedi tabii...
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