Biricik Eşi Ali Atay'a Biri Asıldığında Çok Eğlendiğini İddia Eden Hazal Kaya Kimsecikleri İnandıramadı!

TOD Tv'de yayınlanan yeni dizisi Sorgu'yla gündemde olan Hazal Kaya, Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' isimli programına konuk oldu. Sohbet sırasında 'Ali Atay'a biri asılınca ne oluyor?' sorusu yöneltilen güzel oyuncu, verdiği cevapla kimsecikleri inandıramadı!