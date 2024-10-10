Arda Turan, Biricik Eşi Aslıhan Doğan Turan'la İlgili Soruya Verdiği Cevapla Kendi Başını Yaktı!
Arda Turan, Biricik Eşi Aslıhan Doğan Turan'la İlgili Soruya Verdiği Cevapla Kendi Başını Yaktı!
Armağan Çağlayan'ın 'Şimdiki Aklım Olsaydı' programına konuk olan Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'la ilgili soruya verdiği cevapla kendi başını kendi yaktı!
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Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Athletico Madrid, Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen, şimdilerde de teknik direktörlük kariyerini sürdüren Arda Turan, özel hayatıyla da sık sık konuştuğumuz isimlerden biliyorsunuz.
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Arda Turan, 2018'de bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Aslıhan Doğan Turan'la dünyaevine girmişti hatırlarsanız.
Kısa süre içerisinde ilk oğulları Hamza Arda'yı kucağına alan çift, iki sene sonra da Asil Aslan'a kavuşmuştu.
Aslıhan Doğan Turan, zaman içerisinde sosyetik davetlerde boy gösteren, o grupla vakit geçiren biri haline gelince onu da sık sık görmeye başladık.
Hatta o kadar ki sosyal medya fenomeni haline gelen Aslıhan Doğan Turan, YouTube'a çektiği vloglarla da epey geniş bir kitleye hitap etmeye başladı.
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Geçtiğimiz saatlerde Armağan Çağlayan'ın Şimdiki Aklım Olsaydı programına konuk olan Arda Turan eşine bir dolu övgü yağdırsa da kendisine yöneltilen "meşhurluk" sorusunda bir miktar çuvalladı 🙈
Turan, "Hanımınız da en az sizin kadar meşhur değil mi?" sorusuna, "Benim kadar değil ama meşhur" yanıtını verince Armağan Çağlayan'ı bir gülme aldı.
İşte o anlar:
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