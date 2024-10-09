Farah Zeynep Abdullah'tan Kombinine Eleştiri Yağdıran Söylemezsem Olmaz Ekibine Kapak Gibi Cevap!

Başlığı 'ödül törenine böyle gelinir mi?' cümlesiyle atan ekip, Farah Zeynep Abdullah'ın iç çamaşırı giymemesine bilerek dikkat çekerek kendisini yerden yere vurmayı tercih etti. Farah Zeynep'i 'yadırgadıklarını' dile getirip bir 'aykırılığı' olduğunu vurguladılar.