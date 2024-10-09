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Farah Zeynep Abdullah'tan Kombinine Eleştiri Yağdıran Söylemezsem Olmaz Ekibine Kapak Gibi Cevap!

Farah Zeynep Abdullah'tan Kombinine Eleştiri Yağdıran Söylemezsem Olmaz Ekibine Kapak Gibi Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 01:09

Farah Zeynep Abdullah, kadınlara yaptıkları çirkin ve aşağılayıcı yorumlarla öne çıkan magazin ekibi Söylemezsem Olmaz'ın ödül töreni kombinini eleştirdiğini görünce sosyal medya hesabından ekibe kapak gibi bir cevap verdi!

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Sunucu koltuğunda Bilal Özcan, Hande Sarıoğlu, Didem Delen ve Pınar Eliçe'nin oturduğu Söylemezsem Olmaz programında fiyaskoların ardı arkası kesilmiyor.

Sunucu koltuğunda Bilal Özcan, Hande Sarıoğlu, Didem Delen ve Pınar Eliçe'nin oturduğu Söylemezsem Olmaz programında fiyaskoların ardı arkası kesilmiyor.

Evveli de var elbette fakat Söylemezsem Olmaz ekibi geçtiğimiz haftalarda fenomen Kadir Ezildi'nin tesettürlü nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız halini canlı yayında sansürsüz vermiş, hareketleri büyük saygısızlık olarak değerlendirilmişti.

Evveli de var elbette fakat Söylemezsem Olmaz ekibi geçtiğimiz haftalarda fenomen Kadir Ezildi'nin tesettürlü nişanlısı Gamze Türkmen'in türbansız halini canlı yayında sansürsüz vermiş, hareketleri büyük saygısızlık olarak değerlendirilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ardından Serenay Sarıkaya'nın yatağının üstündeki ayna hakkında oldukça çirkin yorumlarda bulunmuş, "Serenay Sarıkaya'nın o yatakta en çok kimin yatmasını istediğini de biliyorum" gibi ifadeler kullanarak ortalığı ayağa kaldırmışlardı.

Ardından Serenay Sarıkaya'nın yatağının üstündeki ayna hakkında oldukça çirkin yorumlarda bulunmuş, "Serenay Sarıkaya'nın o yatakta en çok kimin yatmasını istediğini de biliyorum" gibi ifadeler kullanarak ortalığı ayağa kaldırmışlardı.

O meselenin detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Farah Zeynep Abdullah bu yıl 31.'si düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde Başarı Ödülü almıştı. Kombini de bir kesimin dikkatini çekmişti.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Farah Zeynep Abdullah bu yıl 31.'si düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde Başarı Ödülü almıştı. Kombini de bir kesimin dikkatini çekmişti.

Söylemezsem Olmaz ekibi de fırsatı kaçırmadı tabii. Yapmayı bildikleri en iyi şeyi yaparak kadınları aşağılayan ve ahlak dersi veren yorum sıralama işi için kolları sıvadılar.

Söylemezsem Olmaz ekibi de fırsatı kaçırmadı tabii. Yapmayı bildikleri en iyi şeyi yaparak kadınları aşağılayan ve ahlak dersi veren yorum sıralama işi için kolları sıvadılar.

Başlığı 'ödül törenine böyle gelinir mi?' cümlesiyle atan ekip, Farah Zeynep Abdullah'ın iç çamaşırı giymemesine bilerek dikkat çekerek kendisini yerden yere vurmayı tercih etti. Farah Zeynep'i 'yadırgadıklarını' dile getirip bir 'aykırılığı' olduğunu vurguladılar.

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Farah Zeynep de dobra ve tam zamanında verdiği tepkilerle meşhurdur biliyorsunuz. Yayını görünce lafını sakınmadı.

Farah Zeynep de dobra ve tam zamanında verdiği tepkilerle meşhurdur biliyorsunuz. Yayını görünce lafını sakınmadı.

Söylemezsem Olmaz ekibinin Instagram hesabında "Farah Zeynep Abdullah ödül törenine iç çamaşırsız çıktı tepki topladı!" başlığıyla paylaştığı videoyu aynen hikayesine ekleyen Farah Zeynep Abdullah, "Sizin beni yadırgamanızdan saygı duyarım" notunu düştü!

Söylemezsem Olmaz ekibinin Instagram hesabında "Farah Zeynep Abdullah ödül törenine iç çamaşırsız çıktı tepki topladı!" başlığıyla paylaştığı videoyu aynen hikayesine ekleyen Farah Zeynep Abdullah, "Sizin beni yadırgamanızdan saygı duyarım" notunu düştü!

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