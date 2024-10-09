Amor Garibovic Defilesinde Boy Gösteren En Şık Kadın Ünlüyü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Birçok ünlü isim de defilede boy gösterdi. Hatta Şevval Şahin ve Çağla Şıkel, Gariboviç imzalı elbiseli taşıdı da! Hazırsanız bir küçük şıklık defilesi için sizi aşağıya alalım! Önce bir herkesi oylayalım, sonra da defileye damgasını vuran ismi beraber seçelim!