Amor Garibovic Defilesinde Boy Gösteren En Şık Kadın Ünlüyü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Amor Garibovic Defilesinde Boy Gösteren En Şık Kadın Ünlüyü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!
Hazırsanız, hadi başlayalım!
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Geçtiğimiz gün, dünyaca ünlü modacı Amor Gariboviç, merakla beklenen Phoenix Bloom adlı yeni couture koleksiyonunu Venedik Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir defile ile moda severlerin beğenisine sundu.
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Sibel Can
Aybüke Pusat
Çağla Şıkel
Cemre Baysel
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Damla Sönmez
Defne Samyeli ve kızları Derin ile Deren Talu
Emina Jahovic
Sıla
Hande Erçel
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Ecem Özkaya
Şevval Şahin
Gamze Erçel
Sima Tarkan
Dila Tarkan
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Melodi Elbirlier
Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?
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