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Amor Garibovic Defilesinde Boy Gösteren En Şık Kadın Ünlüyü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Amor Garibovic Defilesinde Boy Gösteren En Şık Kadın Ünlüyü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.10.2024 - 21:39

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Geçtiğimiz gün, dünyaca ünlü modacı Amor Gariboviç, merakla beklenen Phoenix Bloom adlı yeni couture koleksiyonunu Venedik Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir defile ile moda severlerin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz gün, dünyaca ünlü modacı Amor Gariboviç, merakla beklenen Phoenix Bloom adlı yeni couture koleksiyonunu Venedik Sarayı’nda düzenlenen görkemli bir defile ile moda severlerin beğenisine sundu.

Birçok ünlü isim de defilede boy gösterdi. Hatta Şevval Şahin ve Çağla Şıkel, Gariboviç imzalı elbiseli taşıdı da! Hazırsanız bir küçük şıklık defilesi için sizi aşağıya alalım! Önce bir herkesi oylayalım, sonra da defileye damgasını vuran ismi beraber seçelim!

Sibel Can

Sibel Can

Aybüke Pusat

Aybüke Pusat

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Cemre Baysel

Cemre Baysel
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Damla Sönmez

Damla Sönmez

Defne Samyeli ve kızları Derin ile Deren Talu

Defne Samyeli ve kızları Derin ile Deren Talu

Emina Jahovic

Emina Jahovic

Sıla

Sıla

Hande Erçel

Hande Erçel
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Ecem Özkaya

Ecem Özkaya

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Gamze Erçel

Gamze Erçel

Sima Tarkan

Sima Tarkan

Dila Tarkan

Dila Tarkan
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Melodi Elbirlier

Melodi Elbirlier

Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

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