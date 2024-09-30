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Kadir Ezildi'nin Nişanlısı Gamze Türkmen'in Türbansız Halini İfşa Eden Söylemezsem Olmaz Ekibi Çok Kızdırdı

Kadir Ezildi'nin Nişanlısı Gamze Türkmen'in Türbansız Halini İfşa Eden Söylemezsem Olmaz Ekibi Çok Kızdırdı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.09.2024 - 17:03

Söylemezsem Olmaz adlı magazin ekibi, Kadir Ezildi'nin geçtiğimiz günlerde şatafatlı bir şekilde nişanlanladığı Gamze Türkmen'in türbansız halini canlı yayında paylaştılar. Sosyal medya kullanıcılarını epey öfkelendiren bu hareket sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.

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En Hamarat Benim yarışmasının sempatik sunucusu Kadir Ezildi, şu sıralar programdaki halleriyle değil özel hayatıyla gündemde.

En Hamarat Benim yarışmasının sempatik sunucusu Kadir Ezildi, şu sıralar programdaki halleriyle değil özel hayatıyla gündemde.

Bir anda evlilik kararını takipçilerine duyurarak herkesi şoke eden fenomen sunucu Erzurum'daki Türk filmi tadındaki evlilik teklifinin hemen ardından sözlenmişlerdi.

Bir anda evlilik kararını takipçilerine duyurarak herkesi şoke eden fenomen sunucu Erzurum'daki Türk filmi tadındaki evlilik teklifinin hemen ardından sözlenmişlerdi.

Tüm gözleri üzerine toplayan ikili sözden kısa süre sonra yaptığı nişanla da epey konuşulmuşlardı. En büyük nedenlerden biri de milyonluk çeyiz ve şatafatlı damat bohçası olmuştu.

Tüm gözleri üzerine toplayan ikili sözden kısa süre sonra yaptığı nişanla da epey konuşulmuşlardı. En büyük nedenlerden biri de milyonluk çeyiz ve şatafatlı damat bohçası olmuştu.

Ezildi kendisine gelen "gösteriş" yorumunu da pas geçmeden cevap vermişti:

Her halleriyle dikkatleri üzerine çeken ikilinin bu sefer gündem olmasının sebebi hepsinden çok başka!

Her halleriyle dikkatleri üzerine çeken ikilinin bu sefer gündem olmasının sebebi hepsinden çok başka!

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz ekibinin, tesettürlü olan Gamze Türkmen'in açık halini canlı yayında sansürsüz şeklide paylaştılar.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz ekibinin, tesettürlü olan Gamze Türkmen'in açık halini canlı yayında sansürsüz şeklide paylaştılar.
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"Bir şey söyleyeceğim, Kadir Ezildi'nin mahsun nişanlısı mıydı o gördüğümüz? Hani her yerden sakınan, kimselere göstermeyen, kıyamadığı. Ben şok!" diye konuya giren Pınar Eliçe'nin ardından Bilal Özcan'dan "Görgüsüzlük" çıkışı geldi.

"Bir şey söyleyeceğim, Kadir Ezildi'nin mahsun nişanlısı mıydı o gördüğümüz? Hani her yerden sakınan, kimselere göstermeyen, kıyamadığı. Ben şok!" diye konuya giren Pınar Eliçe'nin ardından Bilal Özcan'dan "Görgüsüzlük" çıkışı geldi.

Ardından "Bu görüntüler içeriden gizli çekiliyor" diyen Hande Sarıoğlu "Bu görüntülerin çekildiğinden Gamze'nin haberi var mı?" diye sordu. Didem Delen'se "Asıl bize gönderildiğinden haberi var mı?" diyerek tepki çekti.

Ardından "Bu görüntüler içeriden gizli çekiliyor" diyen Hande Sarıoğlu "Bu görüntülerin çekildiğinden Gamze'nin haberi var mı?" diye sordu. Didem Delen'se "Asıl bize gönderildiğinden haberi var mı?" diyerek tepki çekti.

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Tesettürlü bir kadının ev içerisinde çekilen görüntülerini bu şekilde izinsiz bir biçimde yayınlayan magazin ekibi çok ağır şekilde eleştiridi, eleştirilmeye de devam ediliyor!

Tesettürlü bir kadının ev içerisinde çekilen görüntülerini bu şekilde izinsiz bir biçimde yayınlayan magazin ekibi çok ağır şekilde eleştiridi, eleştirilmeye de devam ediliyor!

Gelin, öfkeli sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerden birkaçını beraber okuyalım...

Gelin, öfkeli sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerden birkaçını beraber okuyalım...
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